Португалия11 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:59
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ФОТО. «Что за ночь!» Трубин – о победе над Порту
Украинский голкипер поблагодарил фанатов
11 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:59
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о победе над «Порту» (4:1) в 11-м туре чемпионата Португалии.
«Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле, каждый голос на трибунах был важным.
Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы», – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.
После 11 туров «орлы» набрали 25 очков и расположились на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии, но имеют игру в запасе.
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Комментарии 1
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Оцінку він низьку одержав хоча лише один гол пропустив, де Отаменді впершу чергу завинив. А Спортінг міг програти Бразі, чи принаймні в нічию зіграти. Це б ще краще було як для Бенфіки так і Порту бо тоді б відрив не був такий великий для них від лідера.
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