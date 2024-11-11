ФОТО. «Что за ночь!» Трубин – о победе над Порту

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о победе над «Порту» (4:1) в 11-м туре чемпионата Португалии.

«Что за ночь! Мы сделали это вместе. Каждый момент в поле, каждый голос на трибунах был важным.

Горжусь нашей командой. Продолжим после международной паузы», – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

После 11 туров «орлы» набрали 25 очков и расположились на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии, но имеют игру в запасе.