СМОЛЯКОВ: «Не было никакой последовательности в игре»

Защитник «Полесья» Артем Смоляков поделился мнениями по поводу поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (1:2).

«Что думаю о красной карте? Ну, фол был в центре поля. Да, пожалуй, Буяльского где-то задев... Но ведь удалять? Я этого не понимаю. Не было никакой последовательности в игре. Когда на мне сфолил Рубчинский — ничего, ни желтой карточки, вообще ничего не было. Тренер ободрил Михайличенко, ничего страшного в этом не было. Однако команда не понимает, как это произошло.

Пенальти в наши ворота? Я не возражаю, что он был. Тимчик попал в хороший тайминг, когда я достал руки из-за спины. Я извинился перед партнерами.

Мы очень хорошо начали матч. Где-то пропустили дурной гол, но все равно продолжали играть. Надо еще работать и все будет хорошо

Надо было атаковать больше флангами, взаимодействовать с Назаренко и Гуцуляком. Мы очень хорошо защищались и выбегали в атаку. Не думаю, что у Динамо было много моментов», – сказал Смоляков.