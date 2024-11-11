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  4. СМОЛЯКОВ: «Не было никакой последовательности в игре»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 01:45 |
28
0

СМОЛЯКОВ: «Не было никакой последовательности в игре»

Игрок «Полесье» высказался по поводу матча с киевским «Динамо»

11 ноября 2024, 01:45 |
28
0
СМОЛЯКОВ: «Не было никакой последовательности в игре»
ФК Полесье. Артем Смоляков

Защитник «Полесья» Артем Смоляков поделился мнениями по поводу поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (1:2).

«Что думаю о красной карте? Ну, фол был в центре поля. Да, пожалуй, Буяльского где-то задев... Но ведь удалять? Я этого не понимаю. Не было никакой последовательности в игре. Когда на мне сфолил Рубчинский — ничего, ни желтой карточки, вообще ничего не было. Тренер ободрил Михайличенко, ничего страшного в этом не было. Однако команда не понимает, как это произошло.

Пенальти в наши ворота? Я не возражаю, что он был. Тимчик попал в хороший тайминг, когда я достал руки из-за спины. Я извинился перед партнерами.

Мы очень хорошо начали матч. Где-то пропустили дурной гол, но все равно продолжали играть. Надо еще работать и все будет хорошо

Надо было атаковать больше флангами, взаимодействовать с Назаренко и Гуцуляком. Мы очень хорошо защищались и выбегали в атаку. Не думаю, что у Динамо было много моментов», – сказал Смоляков.

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Артем Смоляков Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Полесье Валентин Рубчинский Виталий Буяльский
Андрій Вітренко Источник: УПЛ-ТВ
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