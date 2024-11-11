БУЯЛЬСКИЙ: «Готовились к игре с Полесьем всего один день, а они – неделю»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал домашний победный поединок против житомирского «Полесья» (2:1) в 13-м туре УПЛ:

– Как оцените момент изъятия Михайличенко, нарушившего против вас правила?

– Я перехватил мяч, Богдан сфолил, считаю, это прямая красная карточка, ведь были случаи, когда меня удаляли в схожих ситуациях или даже более мягких.

– Насколько тяжело складывался для вас поединок, учитывая, что «Полесье» в начале матча достаточно амбициозно шло вперед?

– Да, они были свежее, ведь готовились к нашему поединку в течение недели. А мы приехали в Киев только вчера в 12:30, сразу заехали на базу и, можно сказать, готовились к игре с «Полисьем» всего один день. Возможно, поэтому мы отдали инициативу, но удержание мяча не дает результата.

– Показалось, во втором тайме, когда «Полесье» играло в меньшинстве, вам было сложнее…

– Я бы так не сказал, просто «Полесье» делало больше длинных передач, а мы проигрывали подбор, поэтому было немного сумбурно.

– К этому матчу подходили не в самом лучшем настроении? Удалось ли переключиться после неудачного поединка в Лиге Европы с Ференцварошем?

– Лично для меня это не имело большого значения, ведь я не читаю, что пишут в интернете, мне не интересно мнение других людей. У меня есть свое мнение, а также прислушиваюсь к мнению главного тренера и команды. Поэтому я сразу абстрагировался и готовился к «Полесью».

– Насколько для команды важно возвращение Андрея Ярмоленко, сегодня отыгравшего весь матч?

– Это максимально важно, ведь когда Андрей на футбольном поле, это, однозначно, плюс к уверенности всей команды. Кроме того, против него обычно играют два-три футболиста, так что где-то возникают и свободные зоны, которыми мы можем пользоваться.

– Сегодня на поле было много борьбы, и игроки очень эмоционально реагировали на каждый эпизод, особенно во втором тайме, в частности, когда в подкат шли Бражко, Попов. Такое настроение важно?

– Наверное, так нужно поступать в каждом матче. По поводу сегодняшнего матча, наверное, мы после «Ференцвароша» еще больше разозлились, поэтому концентрация была максимальной.

– Во втором тайме «Полесье» даже в меньшинстве навязывало борьбу, это из-за тяжелого графика в последнее время?

– Да, как я уже говорил, у нас было чуть больше суток на подготовку, а у них – целую неделю, поэтому мы не полностью их разобрали, ведь на это не хватило времени, мы были в пути, поэтому не могли посмотреть видео.

- Вы дозваны в сборную Украины, с какими эмоциями отправляетесь в расположение национальной команды?

– По сборной еще ничего не могу сказать наверняка, ведь у меня есть небольшое повреждение.