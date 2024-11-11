МАРЕСКА: «Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него»

Тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ничье против «Арсенала» в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги (1:1).

«Игра была хорошей. Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него. Игра в некоторые моменты была открытой – все могло произойти с обеих сторон, но точно, 100% – мы заслужили пункт, и это важно.

После игры мне показали турнирную. Честно говоря, это приятно, особенно для болельщиков, потому что последний период не был отличным или таким хорошим, как клуб привык. Мы счастливы. Сейчас у нас международный перерыв, мы можем восстановить энергию, а затем, когда мы вернемся, мы снова пойдем.

Для меня мы стоим за такими клубами, как «Сити» и «Арсенал». Причина в том, что они работают ежедневно на протяжении последних 5 или 9 лет с одним и тем же тренером. Потому мы за ними.

Это не значит, что когда мы столкнемся с ними, то не будем соревноваться и пытаться выиграть. «Челси» является одним из крупнейших клубов Европы и мира. Да, нам нужно соревноваться и пытаться выигрывать матчи. Сегодня мы соревновались и пытались выиграть игру, и очень скоро мы будем выигрывать такие игры», – сказал Мареска.