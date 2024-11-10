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  4. Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
Италия
10 ноября 2024, 20:45 |
2199
0

Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи

10 ноября волки проиграли в матче 12-го тура Серии А 2:3, дубль Эль-Шаарави не помог

10 ноября 2024, 20:45 |
2199
0
Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

Лучшим игроком поединка стал автор дубля в составе волков Стефан Эль-Шаарави – 8.1.

Оценки WhoScored за матч Рома – Болонья (2:3)

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Рома Рим Болонья WhoScored оценки Серия A чемпионат Италии по футболу Стефан Эль-Шаарави
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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