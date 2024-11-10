Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
10 ноября волки проиграли в матче 12-го тура Серии А 2:3, дубль Эль-Шаарави не помог
10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Болонья. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.
Лучшим игроком поединка стал автор дубля в составе волков Стефан Эль-Шаарави – 8.1.
Оценки WhoScored за матч Рома – Болонья (2:3)
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