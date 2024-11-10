Фиорентина – Верона – 3:1. Хет-трик Кина и косплей на Лунина. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2024/25 с ассистом Де Хеа
10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Верона.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу фиалок.
Хет-трик за хозяев оформил Мойзе Кин. Ассист на его третий мяч на 90+2-й минуте отдал голкипер Давид Де Хеа. Единственный мяч у Вероны забил Суат Сердар.
Интересно, что 9 ноября вратарь мадридского Реала Андрей Лунин также отметился голевой передачей, и также на автора хет-трика – Винисиуса Жуниора. Реал в субботу разбил Осасуну 4:0.
Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября
Фиорентина – Верона – 3:1
Голы: Кин, 4, 59, 90+2 – Сердар, 18
Видеообзор матча:
События матча
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