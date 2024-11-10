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Фиорентина
10.11.2024 16:00 – FT 3 : 1
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10 ноября 2024, 20:26 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:04
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Фиорентина – Верона – 3:1. Хет-трик Кина и косплей на Лунина. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2024/25 с ассистом Де Хеа

10 ноября 2024, 20:26 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:04
505
0
Фиорентина – Верона – 3:1. Хет-трик Кина и косплей на Лунина. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Верона.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу фиалок.

Хет-трик за хозяев оформил Мойзе Кин. Ассист на его третий мяч на 90+2-й минуте отдал голкипер Давид Де Хеа. Единственный мяч у Вероны забил Суат Сердар.

Интересно, что 9 ноября вратарь мадридского Реала Андрей Лунин также отметился голевой передачей, и также на автора хет-трика – Винисиуса Жуниора. Реал в субботу разбил Осасуну 4:0.

Серия А 2024/25. 12-й тур, 10 ноября

Фиорентина – Верона – 3:1

Голы: Кин, 4, 59, 90+2 – Сердар, 18

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Суат Сердар (Эллас Верона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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Мойзе Кин Давид Де Хеа хет-трик Фиорентина Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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