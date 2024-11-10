Денис ПИДГУРСКИЙ: «Нам следует как можно быстрее забыть этот матч»

10 ноября «Верес» дома одолел «Рух» (2:0), в рамках 13-го тура УПЛ. Полузащитник львовского клуба Денис Пидгурский прокомментировал поражение:

«На первый план в этом матче вышли индивидуальные ошибки. Первый произошел именно из-за моей ошибки, поэтому я хочу извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками. Эта ошибка внесла негативные моменты в нашу игру и считаю, что мы проиграли из-за этого.

Сегодня мы уступили «Вересу» по всем показателям. Наш соперник продемонстрировал большее желание победить. Трудно говорить что-то после такого матча, в частности, об игре соперника. Могу лишь сказать, что это едва ли не самая плохая игра «Руха» за последний период времени. Нам следует как можно быстрее забыть этот матч, но сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Сейчас будет пауза на сборные, и это время нужно использовать с пользой. Нам нужно перезагрузиться, обдумать свои действия на поле. В команде произошел какой-то сбой, и нам нужно переосмыслить все, что с нами сейчас происходило.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на неудачный результат, продолжают поддерживать команду. Это важно для нас, и мы постараемся отблагодарить их на поле уже в следующих матчах. Клуб ценит, что наши фанаты поддерживают нас, несмотря ни на что».