Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух допустил грубые ошибки в защите»

10 ноября в 13:00 состоялся матч 13-го тура УПЛ между «Вересом» и «Рухом» (2:0). Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев прокомментировал поражение:

«Поздравляю «Верес» с заслуженной победой. К сожалению, в начале матча «Рух» допустил грубые ошибки в защите. В общем, команда на старте поединка проигрывала много единоборств. Будем анализировать, почему так случилось. Предварительно можно сказать, что не все футболисты были готовы к этой игре и допустили эти грубые ошибки, которые нельзя допускать на уровне УПЛ.

После быстрых двух голов «Верес» играл по счету. Конечно, при таких условиях «Рух» больше владел мячом и больше бил по воротам, но это, скорее, ровенчане так начали действовать на поле, чем мы заставили их так играть. В раздевалке сказал ребятам, что каждый матч нужно играть с желанием победить, играть с эмоциями. Нельзя полагаться только на свое мастерство, а нужно играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Богдан Слюбик на сегодняшний день еще не полноценно готов к игре, чтобы стабильно провести весь матч. Из-за перебора желтых карточек этот поединок пропускал Роман Дидык, поэтому сегодня играл Богдан и ему еще следует набрать оптимальные кондиции. Что касается выхода в старте Климчука, то Юрий очень хорошо работает на тренировках, а Игорь Краснопир фактически без отпуска провел это лето и сейчас играл во всех матчах. Трудно играть фактически без замен, поэтому мы решили провести такую ​​ротацию. Не думаю, что она как-то повлияла на ход этого матча.

Сейчас будет пауза на матчи сборных и в этот период мы будем готовиться к следующим матчам. У нас пятеро игроков едут в молодежную сборную Украины, поэтому тренировочный процесс будет проходить не в полном составе. Но, несмотря на это, нужно хорошо подготовиться к заключительным матчам в этом году».