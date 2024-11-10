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Франция
10 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 10 ноября 2024, 14:27
1185
2

Где-то радуется один Лунин. ПСЖ готовы забрать Куртуа из Реала

В Париже готовят предложение, от которого Тибо Куртуа навряд ли сможет отказаться

10 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 10 ноября 2024, 14:27
1185
2
Где-то радуется один Лунин. ПСЖ готовы забрать Куртуа из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа очень сильно интересует «ПСЖ», сообщает Defensacentral.

Контракт вратаря заканчивается летом 2026-го года, однако клуб из столицы Франции планирует попытаться подписать игрока уже ближайшим летом. Они готовы удвоить зарплату бельгийца, которую он получает в Мадриде.

Факторов для данного подписания несколько: желание отомстить «сливочным» за утрату Мбаппе и необходимость усилить вратарскую линию, поскольку Луис Энрике недоволен игрой Доннаруммы.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 сухих. На данный момент вратарь травмирован.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о будущем Мбаппе.

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Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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Nina Sova
скорее всего в таком случае просто поменяются вратарями
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0
pol-55
А в СА дадуть втричі більшу.без помсти.
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0
MIRRA
... а що з Доннарумою? ...здувся?
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0
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