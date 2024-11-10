Где-то радуется один Лунин. ПСЖ готовы забрать Куртуа из Реала
В Париже готовят предложение, от которого Тибо Куртуа навряд ли сможет отказаться
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа очень сильно интересует «ПСЖ», сообщает Defensacentral.
Контракт вратаря заканчивается летом 2026-го года, однако клуб из столицы Франции планирует попытаться подписать игрока уже ближайшим летом. Они готовы удвоить зарплату бельгийца, которую он получает в Мадриде.
Факторов для данного подписания несколько: желание отомстить «сливочным» за утрату Мбаппе и необходимость усилить вратарскую линию, поскольку Луис Энрике недоволен игрой Доннаруммы.
В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 сухих. На данный момент вратарь травмирован.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о будущем Мбаппе.
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