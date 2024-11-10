«Мы верим в Мбаппе». Модрич рассказал о будущем Килиана

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал неудачную серию Килиана Мбаппе:

«Он выглядит быстрым и острым. Ему просто нужен забитый гол, но они придут. Мы верим в него, мы с ним».

Французский нападающий не забивает за «сливочных» уже 4 матча подряд, что на данный момент является его худшей серией в Мадриде.

Лука Модрич провел 17 матче в этом сезоне, отдал 3 результативных передачи.

Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Осасуну».