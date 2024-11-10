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Испания
10 ноября 2024, 13:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:32
174
0

«Мы верим в Мбаппе». Модрич рассказал о будущем Килиана

Лука Модрич про свое видение будущего француза в Мадриде

10 ноября 2024, 13:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:32
174
0
«Мы верим в Мбаппе». Модрич рассказал о будущем Килиана
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал неудачную серию Килиана Мбаппе:

«Он выглядит быстрым и острым. Ему просто нужен забитый гол, но они придут. Мы верим в него, мы с ним».

Французский нападающий не забивает за «сливочных» уже 4 матча подряд, что на данный момент является его худшей серией в Мадриде.

Лука Модрич провел 17 матче в этом сезоне, отдал 3 результативных передачи.

Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Осасуну».

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Лука Модрич Реал Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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