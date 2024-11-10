Испания10 ноября 2024, 13:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:32
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«Мы верим в Мбаппе». Модрич рассказал о будущем Килиана
Лука Модрич про свое видение будущего француза в Мадриде
10 ноября 2024, 13:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:32
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал неудачную серию Килиана Мбаппе:
«Он выглядит быстрым и острым. Ему просто нужен забитый гол, но они придут. Мы верим в него, мы с ним».
Французский нападающий не забивает за «сливочных» уже 4 матча подряд, что на данный момент является его худшей серией в Мадриде.
Лука Модрич провел 17 матче в этом сезоне, отдал 3 результативных передачи.
Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Осасуну».
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