Сергей КОВАЛЕЦ: «На данном этапе для Динамо важен чемпионат Украины»

Выступления киевского «Динамо» в сезоне-2024/25 вызывают двойные впечатления: если на национальном уровне команда выглядит достойно, то на евроарене – хуже некуда.

В поединках второго и третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским «Партизаном» и шотландским «Глазго Рейнджерс» динамовцы выглядели убедительнее соперников, а вот у плей-офф этого же розыгрыша с австрийским «Зальцбургом» чаши весов были явными. А о матчах основного раунда Лиги Европы, куда столичная команда перешла после неудачи в стыковом поединке с австрийцами, нечего и говорить: во всех четырех турах «Динамо» потерпело поражение. Причем, не забив ни одного мяча, а пропустив целых десять. Последнее из этих поражений, от венгерского «Ференцвароша» 0:4, вызвало волну критики в футбольных кругах Украины. Ведь будапештский клуб, несмотря на его значимость, у себя на Родине к разряду грандов европейского уровня никак не отнесешь.

Мыслями о поединке «Динамо» с венграми и о предстоящем матче с житомирским «Полисьям» из Sport.ua поделился экс-игрок киевской команды, а ныне главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец.

– В этом отношении хотел бы назвать четыре фактора, - говорит он. – Когда мы говорим о том, что у нас слабый чемпионат и мы в еврокубках проигрываем, то «Ференцварош» о подобных вещах по поводу чемпионата Венгрии не заявляет. А вот о наших венграх говорили, что он сильнее. Даже во время войны. Это первый фактор. Второй фактор – интервью Бражко, который накануне матча с Ференцварошем сказал, что в нем будет много борьбы. На мой взгляд, надо бы еще добавить: борьбы, которую нужно выигрывать. Потому что снова, к сожалению, нам забили мячи по подбору, где можно было блокировать удары. Тот же Бражко в момент первого взятия ворот мог попытаться сыграть в подкате. Третий фактор – специфика обсуждения игры. Это не критика, а конструктив. Всегда же можно найти хорошие моменты, чтобы в той или иной игре достигать положительного результата. А четвертый фактор связан с моими соображениями по поводу этой игры с венгерской командой. Я уже говорил, что после удаления Дубинчака «Динамо» играло достаточно неплохо, и еще в первом тайме могло забивать мячи. А вот насчет второго, я понимал, что в такой ситуации все должна решать тренерская работа после перерыва. Ведь наставник Ференцвароша Паскаль Янсен видел и понимал особенности игры после того, как его команда получила численное преимущество. Венгерские футболисты думали, что "Динамо" сейчас будет проигрывать и не станет выходить в контратаки. Так что главный тренер «Ференцвароша» в первой половине поединка влиять на действия, которые были у его подопечных, не мог. А была некоторая расслабленность. В перерыве же, как я и говорил, очень важно, как сработают тренеры. И мы видели, как Янсен, имеющий опыт работы помощником руководителя «Фейеноорда» Арне Слота, работающего ныне в «Ливерпуле», примет решение в такой ситуации. Вместе с тем, у Александра Шовковского и его тренерского штаба европейского опыта вообще нет. Плюс уже упомянутое изъятие. Во время перерыва в матче нужно было сделать акцент на том, что если Ференцварош в первом тайме играл не так плотно, то во втором такого от него не следует ожидать. И, как следствие, венгры начали играть надежнее, отбирать мяч. К сожалению, динамовцы стали ошибаться и, как сказал Шовковский, после второго мяча они посыпались.

- Чем бы объяснили неудачный старт «Динамо» в Лиге Европы?

- Можно говорить о разных факторах – и о войне, и о логистике. Но думаю, что все же следует учитывать то, о чем я говорил – опыт тренерского штаба. Имею в виду самостоятельную работу. Что касается европейских баталий, то его совсем не было. Ведь чемпионат Украины и национальный Кубок – это одно, а Лига чемпионов или Лига Европы – совсем другое. В матчах клубного турнира континента совсем другая интенсивность, другая настроенность, другие соперники. Понятно, что для того чтобы выглядеть в Европе достойно, тренерскому штабу необходимо набираться опыта.

Но как бы то ни было, а на данном этапе для «Динамо» важен чемпионат Украины.

- Следовало оказаться вне игры опытному ветерану Андрею Ярмоленко, как оказалось, что настоящего главаря и лидера, который мог бы повести за собой партнеров по команде, «Динамо» сейчас явно не хватает. Как думаете, в этом тоже можно видеть проблему?

- Вы правильно сказали: Ярмоленко – опытный игрок, и он мог бы внести солидность и покой в ​​организацию игры команды. Однако он травмирован и лидерские функции должны брать другие футболисты. По разговорам многие себе позволяют и Шапаренко, и Бражко. Стоит только арбитру свистнуть, как они начинают апеллировать к нему по той или иной причине. А нужно играть в футбол, отбирать мячи, сражаться. В этом плане вспоминается период моей карьеры футболиста: у «Динамо» времен Валерия Лобановского подобного никогда бы не было. Стоило игроку что-то сказать арбитру, как бы он после этого не играл.

– В нынешнем «Динамо» в последнее время происходит постепенное омоложение – в частности, в линии защиты. Как считаете, что больше всего сказывается на еврокубковых выступлениях – недостаток опыта, отсутствие концентрации или безразличие к результату?

– Знаете, болельщик простит все, кроме безразличия. Молодые футболисты «Динамо» будто стараются, однако одного только старания мало. Нужны опыт, мастерство и умение сыграть через "не могу". Плюс очень важные командные действия. Хочу сказать, что всем тем, кому не безразлична судьба «Динамо» и украинского футбола, хотелось бы, чтобы было меньше разговоров и публикаций о том или ином молодом футболисте. Каждому из них нужно играть, нужно стараться и максимально отдаваться на футбольном поле. Тем более во время войны. Да, достаточного мастерства и опыта может не быть, ведь он только набирается, однако старания и отдача должны быть превыше всего. Впрочем, это касается не только динамовской молодежи, но и всех без исключения игроков. И представителей тренерского штаба. Нужно работать и спокойно реагировать на слова заслуженной критики. Ведь в любой критике есть конструктив, и по этой команде следует взять все то, что нужно. А обижаться нет смысла, ведь все нужно показывать на футбольном поле. И так показывать, чтобы никакой критике не было места. Вместе с тем хотел бы отметить следующее. По-моему, бежать за тремя зайцами «Динамо» очень тяжело. Поэтому нужно определиться с приоритетами. Мне кажется, что чемпионат Украины важнее.

– Как раз и хотелось бы перейти к делам на внутренней арене, где в воскресенье «Динамо» ждет важная игра с житомирским «Полесьям». Как вы думаете, как будет настраивать Александр Шовковский подопечных на этот поединок? Предполагается ли ротация?

– Вспоминаете матч с «Хоффенхаймом», когда была большая ротация? Он проходил в украинском классико – поединке динамовцев с «Шахтером». Понятно, что Шовковский тогда больше думал об игре с горняками, делая ставку именно на нее. Но и в том матче к извлечению из поля Криськива доминировал «Шахтер». Сейчас у «Полесья» есть шансы отобрать баллы у «Динамо». Почему? Во-первых, в Житомире хорошая команда, во-вторых, в отличие от динамовцев, она неделю готовилась к этому матчу, а в-третьих, психологическое состояние футболистов «Динамо» сейчас может быть не лучшим. И напоследок я бы посоветовал тренерам и игрокам поменьше читать то, о чем пишут в СМИ. Не только тогда, когда ты проигрываешь, но после победных матчей. Это очень важно. Ведь публикации в прессе – будь то какие-то авансы или дифирамбы футболистам сказываются крайне негативно. Взять хотя бы юного Михавку. Видно, что он хороший игрок и дай Бог, чтобы у него с ростом мастерства все получилось в порядке. Но сейчас на него оказывается большое психологическое давление. О нем много пишут, так сможет ли этот молодой парень со всем этим справиться? Уверен, что и агенты многое пишут. Когда мы читаем, что Михавко или тот же Шапаренко куда-то переходят, понимаем, что идет информационный вброс. Такие вещи сбивают игроков, а тренерам тяжело ими управлять.

Ранее мы сообщали, что защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак отреагировал на критику фанатов после матча с «Ференцварошем».