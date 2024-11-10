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  4. Кличко против Усика. Динамо шуточно изобразило матч с Полесьем
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 10:49 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:54
1413
0

Кличко против Усика. Динамо шуточно изобразило матч с Полесьем

Команды встретятся в 13-м туре УПЛ

10 ноября 2024, 10:49 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:54
1413
0
Кличко против Усика. Динамо шуточно изобразило матч с Полесьем
Динамо Киев. Динамо – Полесье

В центральном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сойдется с житомирским «Полесьем». Пресс-служба «бело-синих» в шутливой форме подогрела интерес к поединку.

В telegram-канале киевлян появилось фото Александра Усика с эмблемой «волков» и Владимира Кличко, олицетворяющего «бело-синих».«К бою готовы!», – пишет пресс-служба.

Владимир Кличко уже долгое время болеет за «Динамо», а Александр Усик – фанат «Полесья». Кроме того, Усик даже заявлен на сезон УПЛ за житомирскую команду.

Матч «Динамо» - «Полесье» запланирован на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

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Динамо Киев Полесье Житомир Александр Усик Владимир Кличко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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