Кличко против Усика. Динамо шуточно изобразило матч с Полесьем

В центральном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сойдется с житомирским «Полесьем». Пресс-служба «бело-синих» в шутливой форме подогрела интерес к поединку.

В telegram-канале киевлян появилось фото Александра Усика с эмблемой «волков» и Владимира Кличко, олицетворяющего «бело-синих».«К бою готовы!», – пишет пресс-служба.

Владимир Кличко уже долгое время болеет за «Динамо», а Александр Усик – фанат «Полесья». Кроме того, Усик даже заявлен на сезон УПЛ за житомирскую команду.

Матч «Динамо» - «Полесье» запланирован на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.