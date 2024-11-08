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Динамо Киев
10.11.2024 18:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 11:56 |
101
0

Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 11:56 |
101
0
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В воскресенье, 10 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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