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Испания
10 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 10 ноября 2024, 08:52
444
0

ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?

Бразилец серьезно травмировался в матче против «Осасуны»

10 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 10 ноября 2024, 08:52
444
0
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал своего одноклубника Эдера Милитао, получившего тяжелую травму в матче против «Осасуны» в Ла Лиге.

«Сил и вдохновения. Ты очень сильный и вернешься еще лучше. Мы все ждем тебя. Мы с тобой», – написал Андрей в Stories в Instagram.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин пропустит заключительные матчи группового этапа Лиги наций.

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Андрей Лунин Эдер Милитао Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу травма Ла Лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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