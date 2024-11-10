ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал своего одноклубника Эдера Милитао, получившего тяжелую травму в матче против «Осасуны» в Ла Лиге.

«Сил и вдохновения. Ты очень сильный и вернешься еще лучше. Мы все ждем тебя. Мы с тобой», – написал Андрей в Stories в Instagram.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин пропустит заключительные матчи группового этапа Лиги наций.