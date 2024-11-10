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10 ноября 2024, 06:39 |
1434
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги

Жена Андрея сейчас требует нашей поддержки

10 ноября 2024, 06:39 |
1434
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина стала героиней сегодняшней рубрики «Девушка дня» по не совсем хорошей причине.

Всё дело в том, что голкипер «Реала» Андрей Лунин не поедет в расположение сборной Украины на решающие матчи Лиги Наций из-за состояния здоровья девушки, которое вызывает опасения. На данный момент нет информации о серьезности заболевания Анастасии, есть только послематчевый пост Андрея в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка всегда приходит на матчи своего мужа на «Сантьяго Бернабеу» и является главной поддержкой футболиста в его нелегком испытании быть вратарем лучшего клуба мира.

Мы желаем Анастасии скорейшего выздоровления!

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид фото lifestyle сборная Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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