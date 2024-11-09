Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Это не моя победа, это победа ребят, победа команды»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:46
371
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Это не моя победа, это победа ребят, победа команды»

Наставник «Оболони» прокомментировал победу над «ЛНЗ»

09 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:46
371
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Это не моя победа, это победа ребят, победа команды»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

9 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между «ЛНЗ» и «Оболонью» (0:1). Главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко прокомментировал победу в матче:

– Сложная игра была. Мы понимали, что ЛНЗ очень здорово играет на мяче, очень агрессивно играет. Мы понимали, какие у них игроки в атакующей линии. Поэтому мы планировали отдать инициативу. То, что вы видели в первом тайме, мы играли. Да и второй тайм более оборонительный, более организованный, потому что мы не хотели давать простор скоростным игрокам ЛНЗ. И я считаю, что мы справились отлично. Мы действительно действовали на контратаках и где это получалось очень классно, очень эффективно. Но и Женя Кучеренко сыграл очень здорово в двух моментах. А уж момент во втором тайме позволил нам выйти вперед. И я рад, что мы одержали эту победу и довели этот матч до победы.

– Нам всем показалось сегодня, что это больше тренерская победа из-за того, что счет мог быть 3:0 и 4:0. А вас самих удивила команда ЛНЗ из-за того, что мы неприятно удивлены?

– Более, пожалуй, удивила моя команда, потому что она очень дисциплинированно сыграла. Мы понимали еще раз, как играет ЛНЗ. Я знаю, как работает Карраско. И я очень рад, что команда справилась с таким натиском, потому что ЛНЗ очень хорошо владеет мячом, очень здорово двигается в пространство, очень здорово комбинирует. Это не моя победа, это победа ребят, победа команды, поэтому я очень доволен. Вы удивлены, я не удивлен, потому что я работаю со своей командой, я вижу, как они тренируются, как они двигаются вперед, как они прогрессируют. Уже тренер ЛНЗ будет разбираться, почему они так неэффективно сыграли сегодня, как хотелось бы им, как они планировали.

– С каким настроением и планами команда идет на перерыв в чемпионате?

– Я после перерыва пообещал ребятам, если мы выигрываем сегодня игру, то я дам четыре выходных дня. Я это и сделал. Мы будем отдыхать четыре дня, потом уже будем готовиться к Кривбассу. У нас запланирован спарринг с Черноморцем. Поэтому сейчас восстановимся, отдохнем и будем уже готовиться к следующему матчу.

– Вы говорили об аренде, возможно, аренде игроков. У вас в аренде играет сейчас черкассец Петр Стасюк. Какова его роль в команде, как он адаптировался в вашей команде?

– Петр очень отличный игрок, очень замечательный парень. У нас очень отличный коллектив, простые ребята, которые хотят двигаться вперед, побеждать. Я вижу, насколько он свой в коллективе, сколь быстрая адаптация у него прошла. Поэтому важна роль его в команде, потому что он очень такой креативный игрок, который очень техничный, очень мобильный. Я его знаю давно, он в аренде, но мы хотим, чтобы он был с нами, но покажет время, останется он в команде или нет.

По теме:
Колос – Кривбасс – 1:1. Сработал джокер Вернидуба. Видео голов и обзор
Сергей ШИЩЕНКО: «Оболонь создала больше моментов, чем ЛНЗ»
Левый Берег заполнит паузу спаррингом с Полесьем
Сергей Шищенко Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09 ноября 2024, 07:49 1
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»

Бывший чемпион мира выделил Кенни Нортона

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09 ноября 2024, 16:33 3
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги

Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»

Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09.11.2024, 15:19
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Футбол | 09.11.2024, 20:23
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»
Футбол | 09.11.2024, 21:50
ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»
ДУБИНЧАК – о критике фанатов: «Не трогайте семью, не переходите границы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном
«Он сильнее». Экс-игрок Ювентуса сравнил Лунина с Меньяном
08.11.2024, 14:02 5
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 43
Футбол
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 6
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 5
Футбол
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
08.11.2024, 07:46
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 77
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем