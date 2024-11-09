Сергей ШИЩЕНКО: «Это не моя победа, это победа ребят, победа команды»

9 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ между «ЛНЗ» и «Оболонью» (0:1). Главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко прокомментировал победу в матче:

– Сложная игра была. Мы понимали, что ЛНЗ очень здорово играет на мяче, очень агрессивно играет. Мы понимали, какие у них игроки в атакующей линии. Поэтому мы планировали отдать инициативу. То, что вы видели в первом тайме, мы играли. Да и второй тайм более оборонительный, более организованный, потому что мы не хотели давать простор скоростным игрокам ЛНЗ. И я считаю, что мы справились отлично. Мы действительно действовали на контратаках и где это получалось очень классно, очень эффективно. Но и Женя Кучеренко сыграл очень здорово в двух моментах. А уж момент во втором тайме позволил нам выйти вперед. И я рад, что мы одержали эту победу и довели этот матч до победы.

– Нам всем показалось сегодня, что это больше тренерская победа из-за того, что счет мог быть 3:0 и 4:0. А вас самих удивила команда ЛНЗ из-за того, что мы неприятно удивлены?

– Более, пожалуй, удивила моя команда, потому что она очень дисциплинированно сыграла. Мы понимали еще раз, как играет ЛНЗ. Я знаю, как работает Карраско. И я очень рад, что команда справилась с таким натиском, потому что ЛНЗ очень хорошо владеет мячом, очень здорово двигается в пространство, очень здорово комбинирует. Это не моя победа, это победа ребят, победа команды, поэтому я очень доволен. Вы удивлены, я не удивлен, потому что я работаю со своей командой, я вижу, как они тренируются, как они двигаются вперед, как они прогрессируют. Уже тренер ЛНЗ будет разбираться, почему они так неэффективно сыграли сегодня, как хотелось бы им, как они планировали.

– С каким настроением и планами команда идет на перерыв в чемпионате?

– Я после перерыва пообещал ребятам, если мы выигрываем сегодня игру, то я дам четыре выходных дня. Я это и сделал. Мы будем отдыхать четыре дня, потом уже будем готовиться к Кривбассу. У нас запланирован спарринг с Черноморцем. Поэтому сейчас восстановимся, отдохнем и будем уже готовиться к следующему матчу.

– Вы говорили об аренде, возможно, аренде игроков. У вас в аренде играет сейчас черкассец Петр Стасюк. Какова его роль в команде, как он адаптировался в вашей команде?

– Петр очень отличный игрок, очень замечательный парень. У нас очень отличный коллектив, простые ребята, которые хотят двигаться вперед, побеждать. Я вижу, насколько он свой в коллективе, сколь быстрая адаптация у него прошла. Поэтому важна роль его в команде, потому что он очень такой креативный игрок, который очень техничный, очень мобильный. Я его знаю давно, он в аренде, но мы хотим, чтобы он был с нами, но покажет время, останется он в команде или нет.