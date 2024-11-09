Лунин – на 20 месте. Рейтинг зарплат мадридского Реала
Известно, сколько получают футболисты испанского клуба
Мадридский «Реал» в сезоне 2024/25 потратит на зарплаты футболистам около 273 млн евро (по данным портала Capology).
Самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба является французский форвард Килиан Мбаппе, который получает примерно 600 тыс евро в неделю.
Украинский вратарь Андрей Лунин имеет одну из самых низких зарплат в «Реале» – около 86 тыс. Среди всех футболистов команды украинец находится на 20 месте.
Заработная плата футболистов «Реала» (в неделю):
- Килиан Мбаппе – 600 тыс
- Давид Алаба – 433 тыс
- Винисиус – 400 тыс
- Джуд Беллингем – 400 тыс
- Федерико Вальверде – 320 тыс
- Тибо Куртуа – 288 тыс
- Антонио Рюдигер – 280 тыс
- Эдер Милитао – 280 тыс
- Родриго – 240 тыс
- Орельен Тчуамени – 240 тыс
В матче 13-го тура мадридский «Реал» разгромил со счетом 4:0 «Осасуну». Андрей Лунин отдал результативную передачу на Винисиуса, когда бразилец забил третий гол.
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Зарплата може і на 20му і 30му місці. Головне, щоб грав на рівні з кращими, стабільно та солідно. Тоді і зарплату відкоригують до потрібного рівня.