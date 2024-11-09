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  4. Лунин – на 20 месте. Рейтинг зарплат мадридского Реала
Испания
09 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:03
2094
4

Лунин – на 20 месте. Рейтинг зарплат мадридского Реала

Известно, сколько получают футболисты испанского клуба

09 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 09 ноября 2024, 20:03
2094
4
Лунин – на 20 месте. Рейтинг зарплат мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в сезоне 2024/25 потратит на зарплаты футболистам около 273 млн евро (по данным портала Capology).

Самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба является французский форвард Килиан Мбаппе, который получает примерно 600 тыс евро в неделю.

Украинский вратарь Андрей Лунин имеет одну из самых низких зарплат в «Реале» – около 86 тыс. Среди всех футболистов команды украинец находится на 20 месте.

Заработная плата футболистов «Реала» (в неделю):

  1. Килиан Мбаппе – 600 тыс
  2. Давид Алаба – 433 тыс
  3. Винисиус – 400 тыс
  4. Джуд Беллингем – 400 тыс
  5. Федерико Вальверде – 320 тыс
  6. Тибо Куртуа – 288 тыс
  7. Антонио Рюдигер – 280 тыс
  8. Эдер Милитао – 280 тыс
  9. Родриго – 240 тыс
  10. Орельен Тчуамени – 240 тыс

В матче 13-го тура мадридский «Реал» разгромил со счетом 4:0 «Осасуну». Андрей Лунин отдал результативную передачу на Винисиуса, когда бразилец забил третий гол.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Килиан Мбаппе Давид Алаба Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Федерико Вальверде Тибо Куртуа Антонио Рюдигер Эдер Милитао Родриго Гоес Орельен Тчуамени рейтинг зарплаты
Микола Титюк Источник
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
Важлива не зарплата, а гра.
Зарплата може і на 20му і 30му місці. Головне, щоб грав на рівні з кращими, стабільно та солідно. Тоді і зарплату відкоригують до потрібного рівня.  
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OKs100
Всего около 2.2 млн. в год (после вычета налогов). Сущие копейки по меркам футбола.
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