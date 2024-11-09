Лунин – на 20 месте. Рейтинг зарплат мадридского Реала

Мадридский «Реал» в сезоне 2024/25 потратит на зарплаты футболистам около 273 млн евро (по данным портала Capology).

Самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба является французский форвард Килиан Мбаппе, который получает примерно 600 тыс евро в неделю.

Украинский вратарь Андрей Лунин имеет одну из самых низких зарплат в «Реале» – около 86 тыс. Среди всех футболистов команды украинец находится на 20 месте.

Заработная плата футболистов «Реала» (в неделю):

Килиан Мбаппе – 600 тыс Давид Алаба – 433 тыс Винисиус – 400 тыс Джуд Беллингем – 400 тыс Федерико Вальверде – 320 тыс Тибо Куртуа – 288 тыс Антонио Рюдигер – 280 тыс Эдер Милитао – 280 тыс Родриго – 240 тыс Орельен Тчуамени – 240 тыс

В матче 13-го тура мадридский «Реал» разгромил со счетом 4:0 «Осасуну». Андрей Лунин отдал результативную передачу на Винисиуса, когда бразилец забил третий гол.