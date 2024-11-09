Руслан РОТАН: «Я горд ребятами, что они все понимают»

9 ноября «Александрия» одолела «Карпаты» (3:0) в рамках 13-го тура УПЛ. Главный тренер хозяев Руслан Ротань прокомментировал победу в матче:

– Считаю, что это был сложный матч. Первый тайм был «или, или». Потому что две команды поддерживали высокий ритм, очень хорошо работали, перестраивались в тактическом плане. Нам помог гол в первой половине встречи. До перерыва мы не удачно играли на мяче, но мы сделали коррективы в перерыве, имея преимущество в счете и получив простор, мы этим воспользовались. Во втором тайме игра была под нашим контролем, могли забивать больше. Я горд ребятами, что они все понимают. Наши два последних матча были изнурительными, потому что потребовалась стопроцентная концентрация и физическая работа, этот ритм и темп, который мы вместе с «Карпатами» показывали. Мы выдержали и благодаря этому такой результат.

– Насколько вам было сложно играть против «Карпат» сегодня?

– «Карпаты» – это очень хорошая команда, они понимают и знают, что от них требует тренерский штаб на футбольном поле. Поэтому я им желаю только улучшать свою игру и иметь лучшие результаты.