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Первая лига
Буковина
09.11.2024 13:30 – FT 2 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 18:11 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:21
193
0

Буковина – Металлист – 2:1. Битва за третье место. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Первой лиги Украины

09 ноября 2024, 18:11 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:21
193
0
Буковина – Металлист – 2:1. Битва за третье место. Видео голов и обзор
ФК Буковина

9 ноября в матче 16-го тура Первой лиги Украины сыграли «Буковина» и «Металлист». Хозяева добыли минимальную победу со счетом 2:1.

На 11-й минуте полузащитник Кольцов вывел «Буковину» вперед., а на 75-й преимущество удвоил форвард Бойчук.

Гостям удалось сократить отставание на 82-й минуте – гол забил защитник Габриэл Гомеш и установил окончательный счет.

В турнирной таблице «Буковина» занимает третье место, имея в активе 20 баллов. «Металлист» набрал 16 очков и идет на четвертой строчке. У харьковского клуба остался матч в запасе, однако из-за поражения он не сможет выйти на третью позицию.

Первая лига Украины, 16-й тур. 9 ноября.

Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 2:1

Голы: Кольцов, 11 (пен), Бойчук, 75 – Гомеш, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Габриель (Металлист).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Кольцов (Буковина).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Металлист Харьков видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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