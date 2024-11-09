Буковина – Металлист – 2:1. Битва за третье место. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Первой лиги Украины
9 ноября в матче 16-го тура Первой лиги Украины сыграли «Буковина» и «Металлист». Хозяева добыли минимальную победу со счетом 2:1.
На 11-й минуте полузащитник Кольцов вывел «Буковину» вперед., а на 75-й преимущество удвоил форвард Бойчук.
Гостям удалось сократить отставание на 82-й минуте – гол забил защитник Габриэл Гомеш и установил окончательный счет.
В турнирной таблице «Буковина» занимает третье место, имея в активе 20 баллов. «Металлист» набрал 16 очков и идет на четвертой строчке. У харьковского клуба остался матч в запасе, однако из-за поражения он не сможет выйти на третью позицию.
Первая лига Украины, 16-й тур. 9 ноября.
Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 2:1
Голы: Кольцов, 11 (пен), Бойчук, 75 – Гомеш, 82
Видеообзор матча:
События матча
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