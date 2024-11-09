Первая лига. ЮКСА вернула первое место, Агробизнес не побеждает 4 матча

9 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

«Агробизнес» продолжил свою неудачную серию и проиграл тернопольской «Ниве» со счетом 1:0. Единтсвенный гол в матче забил форвард гостей Ризнык на 55-й минуте. Хозяева не могут победить уже четыре матча подряд – 1 ничья и 3 поражения.

«Диназ» встретился с командой «ЮКСА» и проиграл со счетом 2:0. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов. Дебелко открыл счет на 36-й минуте, а Вава на 74-й забил второй гол. «ЮКСА» вернулась на первое место в турнирной таблице.

«Буковина» вырвала победу у «Металлиста» со счетом 2:1. На 10-й минуте полузащитник хозяев Кольцов реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард «Буковины» Бойчук увеличил преимущество в счете. Гости смогли сократить отставание через 6 минут – гол на свой счет записал защитник «Металлиста» Габриэл Гомеш.

Первая лига Украины, 16-й тур. 9 ноября.

Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь – 0:1

Гол: Ризнык, 55

Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка – 0:2

Голы: Дебелко, 36, Вава, 74

Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 2:1

Голы: Кольцов, 10 (пен), Бойчук, 77 – Гомеш, 83