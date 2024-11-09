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Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 15:36 |
174
0

Первая лига. ЮКСА вернула первое место, Агробизнес не побеждает 4 матча

9 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги Украины

09 ноября 2024, 15:36 |
174
0
Первая лига. ЮКСА вернула первое место, Агробизнес не побеждает 4 матча
Агробизнес – Нива Тернополь

9 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

«Агробизнес» продолжил свою неудачную серию и проиграл тернопольской «Ниве» со счетом 1:0. Единтсвенный гол в матче забил форвард гостей Ризнык на 55-й минуте. Хозяева не могут победить уже четыре матча подряд – 1 ничья и 3 поражения.

«Диназ» встретился с командой «ЮКСА» и проиграл со счетом 2:0. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов. Дебелко открыл счет на 36-й минуте, а Вава на 74-й забил второй гол. «ЮКСА» вернулась на первое место в турнирной таблице.

«Буковина» вырвала победу у «Металлиста» со счетом 2:1. На 10-й минуте полузащитник хозяев Кольцов реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард «Буковины» Бойчук увеличил преимущество в счете. Гости смогли сократить отставание через 6 минут – гол на свой счет записал защитник «Металлиста» Габриэл Гомеш.

Первая лига Украины, 16-й тур. 9 ноября.

Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь – 0:1

Гол: Ризнык, 55

Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка – 0:2

Голы: Дебелко, 36, Вава, 74

Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 2:1

Голы: Кольцов, 10 (пен), Бойчук, 77 – Гомеш, 83

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Агробизнес Нива Тернополь Диназ Вышгород ЮКСА Тарасовка Буковина Черновцы Металлист Харьков Виталий Кольцов Богдан Бойчук Габриэл Гомес Феррейра Роман Дебелко
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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