Первая лига. ЮКСА вернула первое место, Агробизнес не побеждает 4 матча
9 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги Украины
9 ноября состоялись матчи 16-го тура Первой лиги Украины.
«Агробизнес» продолжил свою неудачную серию и проиграл тернопольской «Ниве» со счетом 1:0. Единтсвенный гол в матче забил форвард гостей Ризнык на 55-й минуте. Хозяева не могут победить уже четыре матча подряд – 1 ничья и 3 поражения.
«Диназ» встретился с командой «ЮКСА» и проиграл со счетом 2:0. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов. Дебелко открыл счет на 36-й минуте, а Вава на 74-й забил второй гол. «ЮКСА» вернулась на первое место в турнирной таблице.
«Буковина» вырвала победу у «Металлиста» со счетом 2:1. На 10-й минуте полузащитник хозяев Кольцов реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард «Буковины» Бойчук увеличил преимущество в счете. Гости смогли сократить отставание через 6 минут – гол на свой счет записал защитник «Металлиста» Габриэл Гомеш.
Первая лига Украины, 16-й тур. 9 ноября.
Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь – 0:1
Гол: Ризнык, 55
Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка – 0:2
Голы: Дебелко, 36, Вава, 74
Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 2:1
Голы: Кольцов, 10 (пен), Бойчук, 77 – Гомеш, 83
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