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Первая лига
Диназ
09.11.2024 13:00 – 15 0 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 12:55 |
279
0

Агробизнес – Нива, Диназ – ЮКСА, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги

09 ноября 2024, 12:55 |
279
0
Агробизнес – Нива, Диназ – ЮКСА, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
ФК Агробизнес

9 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 16-й тур, 9 ноября

  • 12:00. Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь
  • 13:00. Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка
  • 13:30. Буковина Черновцы – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь

13:00. Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка

13:30. Буковина Черновцы – Металлист Харьков

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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