Украина. Первая лига09 ноября 2024, 12:55 |
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Агробизнес – Нива, Диназ – ЮКСА, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги
09 ноября 2024, 12:55 |
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9 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 16-й тур, 9 ноября
- 12:00. Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь
- 13:00. Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка
- 13:30. Буковина Черновцы – Металлист Харьков
Турнирная таблица
12:00. Агробизнес Волочиск – Нива Тернополь
13:00. Диназ Вышгород – ЮКСА Тарасовка
13:30. Буковина Черновцы – Металлист Харьков
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