Леся Цуренко – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча WTA 125 в Мидленде
Сегодня в полуфинале турнира WTA 125 в Мидленде украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) сразится с Ребеккой Марино (WTA 115).
Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Личная встреча станет первой для обеих спортсменок. В финале победительница матча встретится с американкой: либо с Алишей Паркс (WTA 120), либо с Лорен Дэвис (WTA 387).
Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...
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