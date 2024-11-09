Сегодня в полуфинале турнира WTA 125 в Мидленде украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) сразится с Ребеккой Марино (WTA 115).

Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Личная встреча станет первой для обеих спортсменок. В финале победительница матча встретится с американкой: либо с Алишей Паркс (WTA 120), либо с Лорен Дэвис (WTA 387).



Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...