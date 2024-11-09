Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко –​​​​​​ Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:10
127
0

Леся Цуренко –​​​​​​ Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча WTA 125 в Мидленде

09 ноября 2024, 18:00 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:10
127
0
Леся Цуренко –​​​​​​ Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Сегодня в полуфинале турнира WTA 125 в Мидленде украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) сразится с Ребеккой Марино (WTA 115).

Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву. Поединок стартует третьим запуском.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Личная встреча станет первой для обеих спортсменок. В финале победительница матча встретится с американкой: либо с Алишей Паркс (WTA 120), либо с Лорен Дэвис (WTA 387).

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

По теме:
Цуренко совершила камбэк и вышла в полуфинал турнира в США
Леся Цуренко –​​​​​​ Карина Миллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
WTA Мидленд Леся Цуренко Ребекка Марино смотреть онлайн
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09 ноября 2024, 16:07 0
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей ATP Finals

Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09 ноября 2024, 15:19 13
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны

Вячеславу Узелкову было 45 лет

ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Футбол | 08.11.2024, 22:51
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Футбол | 09.11.2024, 04:20
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2024, 13:30
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»
07.11.2024, 20:36 2
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42
Бокс
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 10
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 276
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем