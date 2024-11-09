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Англия
09 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:17
229
0

Нашелся покупатель. Клуб АПЛ заинтересован в звезде ПСЖ

«Арсенал» хочет арендовать Рандаля Коло Муани

09 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:17
229
0
Нашелся покупатель. Клуб АПЛ заинтересован в звезде ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность арендовать в зимнее трансферное окно нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.

Французский клуб не рассчитывает на игрока, следовательно, готов отпустить в другую команду.

Сообщается, что тренерский штаб канониров недоволен результативностью команды в последнее время. Представители клуба видят в Рандале футболиста, который сможет усилить атакующую линию.

В этом сезоне Коло Муани провел 11 матчей, в которых отличился всего двумя голами.

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Рандаль Коло Муани Арсенал Лондон ПСЖ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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