Англия09 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:17
229
0
Нашелся покупатель. Клуб АПЛ заинтересован в звезде ПСЖ
«Арсенал» хочет арендовать Рандаля Коло Муани
09 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 09 ноября 2024, 13:17
229
0
Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность арендовать в зимнее трансферное окно нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.
Французский клуб не рассчитывает на игрока, следовательно, готов отпустить в другую команду.
Сообщается, что тренерский штаб канониров недоволен результативностью команды в последнее время. Представители клуба видят в Рандале футболиста, который сможет усилить атакующую линию.
В этом сезоне Коло Муани провел 11 матчей, в которых отличился всего двумя голами.
Читайте также:ПСЖ готов отпустить игрока. Его купили за 95 млн евро
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2024, 11:59 0
Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 13:00
Киберспорт | 08 ноября 2024, 17:24 0
С призовым фондом 100 000 гривен
Футбол | 08.11.2024, 22:51
Футбол | 09.11.2024, 07:15
Футбол | 08.11.2024, 16:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2024, 07:46
07.11.2024, 08:16 7
08.11.2024, 07:55 8
08.11.2024, 06:23 78
07.11.2024, 23:55 276
08.11.2024, 08:25 10
07.11.2024, 08:52 7