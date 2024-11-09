Нашелся покупатель. Клуб АПЛ заинтересован в звезде ПСЖ

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность арендовать в зимнее трансферное окно нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.

Французский клуб не рассчитывает на игрока, следовательно, готов отпустить в другую команду.

Сообщается, что тренерский штаб канониров недоволен результативностью команды в последнее время. Представители клуба видят в Рандале футболиста, который сможет усилить атакующую линию.

В этом сезоне Коло Муани провел 11 матчей, в которых отличился всего двумя голами.