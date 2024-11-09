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09 ноября 2024, 06:05 |
537
0

ФОТО. Судаков повторил Мудрик челлендж. Что происходит?

Лифт-челлендж продолжается...

09 ноября 2024, 06:05 |
537
0
ФОТО. Судаков повторил Мудрик челлендж. Что происходит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков повторил фотографии Михаила Мудрика в лифте.

22-летний футболист также выставил снимок в сторис в Instagram, где он фотографирует себя, находясь в лифте, при этом Судаков сопроводил публикацию треком Nemzzz - Elevate.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Мудрик уже дважды публиковал подобные фото, а ещё одним футболистом сборной Украины, который повторил подобное фото стал защитник «Борнмута» Илья Забарный.

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Георгий Судаков фото lifestyle Михаил Мудрик Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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