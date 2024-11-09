ФОТО. Судаков повторил Мудрик челлендж. Что происходит?

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков повторил фотографии Михаила Мудрика в лифте.

22-летний футболист также выставил снимок в сторис в Instagram, где он фотографирует себя, находясь в лифте, при этом Судаков сопроводил публикацию треком Nemzzz - Elevate.

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Напомним, что Мудрик уже дважды публиковал подобные фото, а ещё одним футболистом сборной Украины, который повторил подобное фото стал защитник «Борнмута» Илья Забарный.