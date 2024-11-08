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08 ноября 2024, 05:41 |
546
0

ФОТО. Забарный опубликовал фото в стиле Мудрика. Новый челлендж?

Защитник Борнмута с улыбкой на лице покоряет Instagram

08 ноября 2024, 05:41 |
546
0
ФОТО. Забарный опубликовал фото в стиле Мудрика. Новый челлендж?
Instagram. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный опубликовал новые фотографии на свою страницу в Instagram.

На снимках 22-летний улыбается, позируя в лифте – кажется, подобное совсем недавно мы видели в исполнении Мудрика и, кажется, что в футболе появился новый «лифт челлендж».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Илья получил огромное количество положительных комментариев и переживает едва ли не лучший свой момент в «Борнмуте» – «вишни» обыграли «Манчестер Сити» в минувшие выходные, а украинец сдержал Эрлинга Холанда.

Также напомним, что недавно в рубрике «Девушка дня» мы знакомили вас с потрясающей Ангелиной Забарной.

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Илья Забарный фото lifestyle Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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