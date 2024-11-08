ФОТО. Забарный опубликовал фото в стиле Мудрика. Новый челлендж?

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный опубликовал новые фотографии на свою страницу в Instagram.

На снимках 22-летний улыбается, позируя в лифте – кажется, подобное совсем недавно мы видели в исполнении Мудрика и, кажется, что в футболе появился новый «лифт челлендж».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Илья получил огромное количество положительных комментариев и переживает едва ли не лучший свой момент в «Борнмуте» – «вишни» обыграли «Манчестер Сити» в минувшие выходные, а украинец сдержал Эрлинга Холанда.

Также напомним, что недавно в рубрике «Девушка дня» мы знакомили вас с потрясающей Ангелиной Забарной.