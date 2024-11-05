ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Украинский вингер Челси отметился несвойственной ему публикацией
Футболист лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал довольно странную сторис в Instagram.
Вингер решил сделать стандартное «лифтовое» фото и решил поделиться этим фото со своими подписчиками без каких-либо месседжей.
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Публикация выглядит достаточно странно, так как зачастую Мудрик делится мотивирующими посланиями со своими фолловерами.
Напомним, что Михаила хотели видеть в одном из топовых клубов Ла Лиги.
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