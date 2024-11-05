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05 ноября 2024, 03:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 03:43
624
0

ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?

Украинский вингер Челси отметился несвойственной ему публикацией

05 ноября 2024, 03:26 | Обновлено 05 ноября 2024, 03:43
624
0
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболист лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал довольно странную сторис в Instagram.

Вингер решил сделать стандартное «лифтовое» фото и решил поделиться этим фото со своими подписчиками без каких-либо месседжей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация выглядит достаточно странно, так как зачастую Мудрик делится мотивирующими посланиями со своими фолловерами.

Напомним, что Михаила хотели видеть в одном из топовых клубов Ла Лиги.

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Михаил Мудрик Челси фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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