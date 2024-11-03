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  4. Назван идеальный клуб для Мудрика. Это команда ЛаЛиги с украинцем в составе
Англия
03 ноября 2024, 10:35 |
970
1

Назван идеальный клуб для Мудрика. Это команда ЛаЛиги с украинцем в составе

Вингер «Челси» мог бы перезапустить карьеру в «Жироне»

03 ноября 2024, 10:35 |
970
1
Назван идеальный клуб для Мудрика. Это команда ЛаЛиги с украинцем в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Каталонская «Жирона» является идеальным клубом для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, считает журналист издания El Gol Digital Хесус Карамес.

По информации источника, «красно-белые» следят за многими украинскими талантами, но шансы увидеть именно Мудрика в их футболке очень невелики. Пока не понятно, заинтересована ли команда в аренде 23-летнего футболиста.

При этом отмечается, что аренда является единственным вариант такого перехода, поскольку игрок не готов отказываться от большого контракта, который связывает его с «Челси» до лета 2031 года.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком до сих пор интересуется «Арсенал».

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Михаил Мудрик Виктор Цыганков Жирона Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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Согласен, много раз про такой вариант его продолжение карьеры думал.
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