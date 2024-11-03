Назван идеальный клуб для Мудрика. Это команда ЛаЛиги с украинцем в составе
Вингер «Челси» мог бы перезапустить карьеру в «Жироне»
Каталонская «Жирона» является идеальным клубом для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, считает журналист издания El Gol Digital Хесус Карамес.
По информации источника, «красно-белые» следят за многими украинскими талантами, но шансы увидеть именно Мудрика в их футболке очень невелики. Пока не понятно, заинтересована ли команда в аренде 23-летнего футболиста.
При этом отмечается, что аренда является единственным вариант такого перехода, поскольку игрок не готов отказываться от большого контракта, который связывает его с «Челси» до лета 2031 года.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком до сих пор интересуется «Арсенал».
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