Назван идеальный клуб для Мудрика. Это команда ЛаЛиги с украинцем в составе

Каталонская «Жирона» является идеальным клубом для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, считает журналист издания El Gol Digital Хесус Карамес.

По информации источника, «красно-белые» следят за многими украинскими талантами, но шансы увидеть именно Мудрика в их футболке очень невелики. Пока не понятно, заинтересована ли команда в аренде 23-летнего футболиста.

При этом отмечается, что аренда является единственным вариант такого перехода, поскольку игрок не готов отказываться от большого контракта, который связывает его с «Челси» до лета 2031 года.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком до сих пор интересуется «Арсенал».