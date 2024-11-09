Другие новости09 ноября 2024, 04:20 |
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ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Михаил Мудрик, похоже, открывает новую рубрику
09 ноября 2024, 04:20 |
987
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Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает публиковать странные фото в своём аккаунте в Instagram.
Украинец уже второй раз публикует фото в лифте без какого-либо месседжа своим подписчикам.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Возможно, в своих следующих интервью футболист расскажет, что это за «челлендж» или «ритуал».
А мы напомним, что и другой футболист сборной Украины Илья Забарный также сфотографировался в лифте на днях.
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