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09 ноября 2024, 04:20 |
987
1

ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца

Михаил Мудрик, похоже, открывает новую рубрику

09 ноября 2024, 04:20 |
987
1
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает публиковать странные фото в своём аккаунте в Instagram.

Украинец уже второй раз публикует фото в лифте без какого-либо месседжа своим подписчикам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Возможно, в своих следующих интервью футболист расскажет, что это за «челлендж» или «ритуал».

А мы напомним, что и другой футболист сборной Украины Илья Забарный также сфотографировался в лифте на днях.

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Михаил Мудрик Челси фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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дыряво с пердя 🤣
Сериал Миша в лифте, дыр кочи кончать с утра, после венгерского порно +18
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