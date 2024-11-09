ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает публиковать странные фото в своём аккаунте в Instagram.

Украинец уже второй раз публикует фото в лифте без какого-либо месседжа своим подписчикам.

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Возможно, в своих следующих интервью футболист расскажет, что это за «челлендж» или «ритуал».

А мы напомним, что и другой футболист сборной Украины Илья Забарный также сфотографировался в лифте на днях.