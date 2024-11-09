КУЧЕР: «Шахтер набрал оптимальную форму. Действует как единый механизм»

Український тренер Олександр Кучер оцінив виступ Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів з Янг Бойз (2:1): [подається українською мовою]

«Мені дуже сподобалася гра Шахтаря, особливо перший тайм. Загалом гірники дуже впевнено та потужно виглядали протягом 70–75 хвилин. Команда накривала суперника, бігла вперед. Було помітно, що хлопці мали хороший настрій, тому на полі був присутній справжній колектив. Вони агресивно пресингували, вступали у контрпресинг, діяли компактно, створили чимало моментів. Я очікував, що Шахтар переможе, але треба віддати належне Янг Бойз.

Янг Бойз – міцна та потужна команда. Наприкінці матчу завдяки своїй фізиці вони притиснули Шахтар, змусивши нас понервувати. Однак сьогодні на полі була присутня справжня помаранчево-чорна Команда. Вся лінія нападу бігла, відкривалася, створювала.

Шахтар добре відреагував на пропущений гол, не знітився. Наприкінці матчу гірники просіли фізично. Було помітно, що гравці достатньо втомилися. Але загалом перемога Шахтаря є абсолютно закономірною.

Думаю, що команда Пушича вже оговталася після невдалого старту сезону. Коли була перша міжнародна пауза, що тоді Шахтар додатково попрацював над функціональною готовністю гравців, і їх фізичний стан став значно кращим. Бачимо, що гірники несуться вперед, і мова не про одного-двох гравців, а про командну швидкість.

Переконаний, усі розуміють, що чотири очки команді не вистачить для того, аби пройти далі в цьому форматі Ліги чемпіонів. Звичайно, будемо сподіватися на перемоги Шахтаря. Я розумію, що у нас дуже складні суперники. Наступний виїзд – до ПСВ, який розгромив Жирону (4:0).

Але треба набирати бали, якщо ми хочемо і далі грати на такому рівні та прогресувати. Так давайте тоді перемагати, попри наявні та очевидні складнощі. Хороша команда має вміти грати із суперниками такого високого рівня не один-два матчі, а протягом довгої дистанції. Не потрібно боятися таких команд, треба дивитися страху в обличчя і здобувати очки. Чому ні?

Дмитро Різник? У пропущеному голі є доля його провини, але й Імері дуже грамотно пробив. Він свідомо пробивав поміж ніг захисникові, який намагався заблокувати його удар. Різник намагався читати цей момент, але зарано завалився – це помилка, як не крути.

Педро Енріке? Дуже потужна гра! Педро Енріке «з’їв» свого опонента, надійно діяв в обороні. Вони з Кевіном глумилися над суперником на лівому фланзі і повністю контролювали ситуацію.

Микола Матвієнко? Доволі непогано відіграв. Небезпечні підходи у Янг Бойз були, але Матвієнко та Бондар діяли надійно. До них особливих претензій бути не може, я вважаю.

Валерій Бондар? Наприкінці матчу він фактично врятував команду. Нападник Янг Бойз в одному з епізодів обіграв трьох та віддав на порожні ворота, але Бондар зіграв надійно, зробив перехоплення. Підставлявся під удари, блокував небезпеку. Дуже хороший матч у його виконані.

Юхим Конопля? Дуже добре зіграв, він якісно підтримував атаку, своїми ривками створював небезпеку, загострював. Бачимо, що команда та зокрема Конопля набирають оптимальні кондиції.

Дмитро Криськів? Він допомагав захисту, адже Янг Бойз доволі атлетична команда. Криськів виконав чимало чорнової роботи, що і притаманно для гравців його амплуа. Дмитро демонструє той рівень гри, який дозволяє йому викликатися до національної збірної.

Артем Бондаренко? Була прикра помилка Бондаренка, яка призвела до пропущеного голу. Але, на мою думку, це просто нещасний випадок. Змоделюйте йому 10 подібних ситуацій і він навряд втратив би м’яч хоча б раз. Він намагався загострювати, проте це був не його день. Ми всі знаємо як вміє грати Бондаренко, думаю, що в наступних матчах Артем продемонструю свою кращу версію.

Я думаю, що Бондаренко заслуговував на виклик до збірної України. Він дуже потужно виглядає у чемпіонаті: забиває, асистує. Тим паче, що Артем грає на рівні Ліги чемпіонів, має досвід серйозних матчів. У тренерського штабу збірної є свій погляд щодо складу національної команди, проте Бондаренко заслуговує на свій шанс.

Георгій Судаков? Так, Судаков зробив собі хайлайти у цій грі. Дуже потужна гра від нього в командному та індивідуальному плані. Він загострював і це принесло свої плоди: віддав результативну передачу на Зубкова і забив ефектний та, найважливіше, переможний гол.

Кевін? Вони з Егіналду окрім гри з м'ячем виконали чимало чорнової роботи. Кевін тримав захист суперника у напрузі, хороша гра від Кевіна.

Олександр Зубков? Один з найкращих гравців матчу. Зубков грамотно зіграв у моменті із забитим голом, знайшов шпаринку та зумів переправити м’яч у ворота Янг Бойз. Загалом атакувальна лінія разом з Судаковим проявили себе у цьому поєдинку з найкращої сторони.

Егіналду? Разом з Кевіном вони пресингували лінію захисту Янг Бойз, не давали їм часу на ухвалення зваженого рішення. Можна сказати, що Егіналду провів доволі якісний поєдинок.

Марлон Гомес дуже вдало увійшов у гру. Хороша та спокійна робота з м'ячем, відчувається його рівень. Тим паче, що він вийшов замість Кевіна на фланг, а не в центр поля. Він розумів, що йому потрібно робити.

Дійсно, Шахтар був у дещо розібраному стані на початку сезону, але поступово зумів набрати оптимальну форму. Я б взагалі сказав, що це вже інша команда, яка має не лише індивідуальний клас, але й діє як єдиний механізм».