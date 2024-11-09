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  4. Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
WTA
09 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:44
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Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA

Поединок состоится 9 ноября, ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву

09 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:44
190
0
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Чжэн Циньвень

9 ноября состоится финальный на матч на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира Коко Гофф (США) сыграет против Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7). Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Коко Гофф

Американская теннисистка однозначно стала для украинских болельщиков главной любимицей (может, еще Барбора Крейчикова) после решения Иги Свентек потренироваться и пообниматься с Ариной Соболенко. Но то совершенно другая тема для размышлений.

Гофф очень уверенно стартовала в группе, переиграв и Джессику Пегулу, и Игу Свентек. Затем, по убеждением многих, «слила» Игу, уступив Крейчиковой. Но разве у Коко был план сразу в полуфинале встретится с Соболенко? Уж вряд ли.

Тем не менее, в матче с Ариной американка выглядела достаточно уверенно. Да, «нейтралка» играла далеко не в свой лучший теннис, а ее главное оружие – форхенд – сбоил раз за разом. Да и поединок мог пойти совсем по-другому, не отдай Соболенко подачу на первый сет.

Но Гофф можно выразить только уважение. И то, как трибуны поддерживали американку в игре против подстилки лукашенко, может вызвать только улыбку. И восхищение. Еще бы, в 20 лет на одном турнире одолеть и Свентек, и Соболенко, и выйти в финал Итогового.

Коко постепенно налаживает вечно проблемную подачу (хотя, кажется, что только в играх с Костюк у нее куча двойных ошибок), и уверенно отыгрывает на поинтах в своих геймах. Коко мобильная, вариативная, и недаром именно она – фаворитка предстоящего финала.

Что касается достижений, то в 2024 году у нее только два титула и как бы все. На Grand Slam: полуфиналы Aus Open и Ролан Гаррос, 1/8 финала US Open и Уимблдона. Не густо, поэтому было бы очень удачно завершить сезон с трофеем WTA Finals, тем более она для своего юного возраста явно это заслужила.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Чжэн Циньвень

Китаянка избежала худшего для себя в предстоящем в финале – встречи с Соболенко. Пять поражений из пяти в очных поединках, причем четыре – в 2024 году. Клиентка, что сказать.

И вот статистика противостояний Соболенко и Чжэн четко демонстрирует, как нужно играть против китаянки. Арина славится мощью, а второй в Туре по этому критерию является как раз Гофф. Ну и важно иметь атакующий стиль. И как бы Чжэн не пыталась лупить по мячу – в мощных перекидываниях мячика сильнее оказывается оппонентка.

Для Чжэн, которая с понедельника дебютирует в топ-5, сезон сложился очень неплохо: финал Aus Open, трофей в Палермо, золото Олимпиады, трофей в Токио и финал в Ухане. Опять таки – за доминацию в Туре со стороны перспективной китаянки никто не заикается, поэтому результаты очень даже.

На групповом этапе Итогового она переиграла Елену Рыбакину, Жасмин Паолини и проиграла Соболенко (кто бы сомневался). Победа над проблемной Рыбакиной была не самая убедительная, поэтому много кто верил в Крейчикову в полуфинале. Но китаянка победила в двух сетах.

Возвращаясь к игре с Барборой, Чжэн во втором сете едва не отдала преимущество с 3:0 с двумя брейками. И это явная проблема, ибо с Коко нельзя отпускать ритм и терять уровень. Учитывая все эти факторы, букмекеры абсолютно верно определили Коко фавориткой. Правда, коэффициент все равно достаточно высок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Статистика личных встреч

Единственный раз девушки играли в четвертьфинале на грунтовых кортах Рима. Сравнивать нет смысла, ибо в Эр-Рияде – индур, который подходит для обеих девушек.

В столице Италии, к слову, Гофф одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:1 за 1 час и 50 минут.

Прогноз на матч Гофф – Чжэн

Будем максимально предсказуемыми и поболеем за Коко. Да и в Саудовской Аравии болельщиков американки, как будто, больше. Победа Гофф за коэффициент 1.61.

Прогноз Sport.ua
Коко Гофф
09.11. -
18:00
Чжэн Циньвень
Победа Гофф 1.61 Сделать ставку
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Коко Гофф Чжэн Циньвень Итоговый турнир WTA прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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