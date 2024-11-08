ВИДЕО. Фаны Легии развернули баннеры против усатого таракана. Что кричали?

Польские и белорусские фанаты объединились против режима лукашенко на матчи Легии Варшава и динамо минск.

В ходе игры 4-го тура Лиги Европы, завершившегося победой польской команды со счетом 4:0, фанаты обоих клубов устроили акцию протеста против белорусского диктатора.

На трибунах польского клуба развернули баннеры с лозунгами: «Лукашенко – х*й» и «Смерть лукашенко и его сторонникам за уничтожение могил польских героев». В течение всего матча польские фанаты также скандировали антидиктаторские лозунги в адрес лукашенко и путина. Поляки скандировали «Еб*ть с*ку лукашенко» и пели «Усач – п*дар, путину лижет яйца».

Белорусские болельщики размахивали бело-красно-белыми флагами – символом борьбы за свободную Беларусь. Они почтили память героев, погибших в борьбе за свободу Беларуси и Украины, а также выразили поддержку политзаключенным.

Фанаты обеих команд решительно выступили против режима Лукашенко, восклицая: «Остановите диктатуру» и призывая к справедливости для тех, кто стал жертвой репрессий. убивает! Свободу азовцам!

Диктаторский режим так испугался, что этот матч сняли с эфира белорусского канала.

ВИДЕО. Скандирование фанатов Легии Варшава

ВИДЕО. Скандирование фанатов Легии Варшава

ВИДЕО. Скандирование фанатов Легии Варшава