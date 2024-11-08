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  4. «Хорошо отреагировали на пропущенный гол». Кучер – о матче Шахтера в ЛЧ
Лига чемпионов
08 ноября 2024, 19:42 |
82
0

«Хорошо отреагировали на пропущенный гол». Кучер – о матче Шахтера в ЛЧ

Александр Кучер про победу «Шахтера» над «Янг Бойз»

08 ноября 2024, 19:42 |
82
0
«Хорошо отреагировали на пропущенный гол». Кучер – о матче Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Украинский экс-футболист и тренер Александр Кучер прокомментировал победу «Шахтера» в матче против «Янг Бойз» со счетом 2:1 в 4-м туре Лиги чемпионов:

«Мне очень понравилась игра Шахтера, особенно первый тайм. В целом «горняки» очень уверенно и мощно выглядели в течение 70-75 минут. Команда накрывала соперника, бежала вперед. Было заметно, что ребята имели хороший настрой, поэтому на поле присутствовал настоящий коллектив. Они агрессивно прессинговали, вступали в контрпрессинг, действовали компактно, создали немало моментов. Я ожидал, что Шахтер победит, но надо отдать должное Янг Бойз»

«Янг Бойз - крепкая и мощная команда. В конце матча благодаря своей физике они прижали Шахтер, заставив нас понервничать. Однако сегодня на поле присутствовала настоящая оранжево-черная команда. Вся линия нападения бежала, открывалась, создавала. Шахтер хорошо отреагировал на пропущенный гол, не стушевался. В конце матча «горняки» просели физически. Было заметно, что игроки достаточно устали. Но в целом победа Шахтера является абсолютно закономерной»

«Шахтер» вернулся в Украину после матча с «Янг Бойз».

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Александр Кучер Шахтер Донецк Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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