«Хорошо отреагировали на пропущенный гол». Кучер – о матче Шахтера в ЛЧ

Украинский экс-футболист и тренер Александр Кучер прокомментировал победу «Шахтера» в матче против «Янг Бойз» со счетом 2:1 в 4-м туре Лиги чемпионов:

«Мне очень понравилась игра Шахтера, особенно первый тайм. В целом «горняки» очень уверенно и мощно выглядели в течение 70-75 минут. Команда накрывала соперника, бежала вперед. Было заметно, что ребята имели хороший настрой, поэтому на поле присутствовал настоящий коллектив. Они агрессивно прессинговали, вступали в контрпрессинг, действовали компактно, создали немало моментов. Я ожидал, что Шахтер победит, но надо отдать должное Янг Бойз»

«Янг Бойз - крепкая и мощная команда. В конце матча благодаря своей физике они прижали Шахтер, заставив нас понервничать. Однако сегодня на поле присутствовала настоящая оранжево-черная команда. Вся линия нападения бежала, открывалась, создавала. Шахтер хорошо отреагировал на пропущенный гол, не стушевался. В конце матча «горняки» просели физически. Было заметно, что игроки достаточно устали. Но в целом победа Шахтера является абсолютно закономерной»

«Шахтер» вернулся в Украину после матча с «Янг Бойз».