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  4. Шахтер вернулся в Украину после матча с Янг Бойзом
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 18:07 |
311
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Шахтер вернулся в Украину после матча с Янг Бойзом

Донецкий клуб начал подготовку к поединку чемпионата Украины

08 ноября 2024, 18:07 |
311
0
Шахтер вернулся в Украину после матча с Янг Бойзом
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер

6 ноября донецкий «Шахтер» провел матч 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза». Украинский клуб одержал свою первую победу в этом сезоне ЛЧ со счетом 2:1.

«Горняки» вернулись в Украину после тяжелого матча и уже начали готовиться к поединку Украинской Премьер-лиги. 10 ноября донецкий клуб сыграет с луганской «Зарей». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

«Шахтер» имеет в своем активе 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет 6 баллов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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