Шахтер вернулся в Украину после матча с Янг Бойзом
Донецкий клуб начал подготовку к поединку чемпионата Украины
6 ноября донецкий «Шахтер» провел матч 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза». Украинский клуб одержал свою первую победу в этом сезоне ЛЧ со счетом 2:1.
«Горняки» вернулись в Украину после тяжелого матча и уже начали готовиться к поединку Украинской Премьер-лиги. 10 ноября донецкий клуб сыграет с луганской «Зарей». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.
«Шахтер» имеет в своем активе 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет 6 баллов.
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