Шахтер вернулся в Украину после матча с Янг Бойзом

6 ноября донецкий «Шахтер» провел матч 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза». Украинский клуб одержал свою первую победу в этом сезоне ЛЧ со счетом 2:1.

«Горняки» вернулись в Украину после тяжелого матча и уже начали готовиться к поединку Украинской Премьер-лиги. 10 ноября донецкий клуб сыграет с луганской «Зарей». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

«Шахтер» имеет в своем активе 23 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Динамо» – составляет 6 баллов.