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  4. Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч
Португалия
08 ноября 2024, 18:33 |
141
1

Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч

Саму Омордион демонстрирует невероятные цифры

08 ноября 2024, 18:33 |
141
1
Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион забивает гол каждые 73,8 минуты, сообщает Squawka.

В текущем сезоне страйкер «драконов» провел 11 матчей на клубном уровне(9 со стартовых минут), нанес 30 ударов по воротам соперника, из которых 15 в створ, и забил 11 голов.

Ассистами испанец не отличался.

Сегодня стало известно о том, что Саму Омородион получил дебютный вызов в сборную Испании.

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Порту чемпионат Португалии по футболу сборная Испании по футболу Лига Европы
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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