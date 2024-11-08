Португалия08 ноября 2024, 18:33 |
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Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч
Саму Омордион демонстрирует невероятные цифры
08 ноября 2024, 18:33 |
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Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион забивает гол каждые 73,8 минуты, сообщает Squawka.
В текущем сезоне страйкер «драконов» провел 11 матчей на клубном уровне(9 со стартовых минут), нанес 30 ударов по воротам соперника, из которых 15 в створ, и забил 11 голов.
Ассистами испанец не отличался.
Сегодня стало известно о том, что Саму Омородион получил дебютный вызов в сборную Испании.
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