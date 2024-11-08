Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч

Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион забивает гол каждые 73,8 минуты, сообщает Squawka.

В текущем сезоне страйкер «драконов» провел 11 матчей на клубном уровне(9 со стартовых минут), нанес 30 ударов по воротам соперника, из которых 15 в створ, и забил 11 голов.

Ассистами испанец не отличался.

Сегодня стало известно о том, что Саму Омородион получил дебютный вызов в сборную Испании.