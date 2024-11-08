Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два дебютанта. Заявка сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций
Испания
08 ноября 2024, 18:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 18:47
242
0

Два дебютанта. Заявка сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций

Марк Касадо и Саму Омордион получили дебютные вызовы в сборную Испании

08 ноября 2024, 18:12 | Обновлено 08 ноября 2024, 18:47
242
0
Два дебютанта. Заявка сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Луис де ла Фуэнте огласил заявку сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.

15-го ноября испанцы сыграют с Данией, а 18-го встретятся с швейцарцами.

Для Марка Касадо и Саму Омордиона это дебютные вызовы в национальную сборную.

Вратари: Робин Санчес (Челси), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеза (Сельта), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Пау Торрес (Астон Вилла), Айтор Паредес (Атлетик), Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Даниэль Вивиан (Атлетик).

Полузащитники: Марк Касадо (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Педри (Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Алекс Баена (Вильярреал), Дани Ольмо (Барселона),

Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Саму Омиордион (Порту), Брайан Сарагоса (Осасуна), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Йереми Пино (Вильяреал), Ламин Ямал (Барселона), Айосе Перес (Бетис).

По теме:
Супер-голеадор из Порту. Омородион забивает в среднем больше гола за матч
Егор ЯРМОЛЮК: «С Ребровым еще не общался»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звездного игрока. Ребров сделал замену
Лига наций сборная Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги
Футбол | 08 ноября 2024, 18:11 0
Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги
Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги

В Киеве звучала сирена

Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Бокс | 07 ноября 2024, 19:18 0
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом

Тайсон обратился к Деонтею Уайлдеру

«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 13:15
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
«Как можно так издеваться?» Журналист уничтожил Динамо за фиаско в ЛЕ
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Футбол | 07.11.2024, 20:22
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2024, 12:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 273
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 77
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 43
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем