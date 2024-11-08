Два дебютанта. Заявка сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций
Марк Касадо и Саму Омордион получили дебютные вызовы в сборную Испании
Луис де ла Фуэнте огласил заявку сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций.
15-го ноября испанцы сыграют с Данией, а 18-го встретятся с швейцарцами.
Для Марка Касадо и Саму Омордиона это дебютные вызовы в национальную сборную.
Вратари: Робин Санчес (Челси), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)
Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеза (Сельта), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Пау Торрес (Астон Вилла), Айтор Паредес (Атлетик), Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Даниэль Вивиан (Атлетик).
Полузащитники: Марк Касадо (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Педри (Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Алекс Баена (Вильярреал), Дани Ольмо (Барселона),
Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Саму Омиордион (Порту), Брайан Сарагоса (Осасуна), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Йереми Пино (Вильяреал), Ламин Ямал (Барселона), Айосе Перес (Бетис).
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