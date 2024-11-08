Джокович поделился планами на следующий сезон

24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович поделился планами на предстоящий сезон.

«Друзья, я уже говорил это множество раз: безусловно, турниры Большого шлема для меня в приоритете. Мне хотелось бы также выступить в Кубке Дэвиса, но посмотрим, как сложится ситуация. Планирую сыграть в первую неделю сезона, пока ещё не определился с местом. Ну и, конечно, Australian Open», – приводит слова теннисиста Tennis Majors.

Ранее Новак Джокович принял решение пропустить Итоговый турнир ATP, в финале которого в прошлом году он завоевал титул, обыграв итальянца Янника Синнера.



Также стоит отметить, что впервые за 23 года на Итоговом турнире не будет представителя из Большой тройки.