Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович поделился планами на следующий сезон
ATP
08 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:02
183
0

Джокович поделился планами на следующий сезон

Серб сконцентрируется на шлемах

08 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:02
183
0
Джокович поделился планами на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович поделился планами на предстоящий сезон.

«Друзья, я уже говорил это множество раз: безусловно, турниры Большого шлема для меня в приоритете. Мне хотелось бы также выступить в Кубке Дэвиса, но посмотрим, как сложится ситуация. Планирую сыграть в первую неделю сезона, пока ещё не определился с местом. Ну и, конечно, Australian Open», – приводит слова теннисиста Tennis Majors.

Ранее Новак Джокович принял решение пропустить Итоговый турнир ATP, в финале которого в прошлом году он завоевал титул, обыграв итальянца Янника Синнера.

Также стоит отметить, что впервые за 23 года на Итоговом турнире не будет представителя из Большой тройки.

По теме:
Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца
ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
Только один участник Итогового турнира ни разу не выигрывал титул в 2024
Новак Джокович Итоговый турнир ATP
Альберт Чуфарличев Источник: Tennis Majors
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свитолина зашла в холодильник с температурой -120 градусов
Теннис | 08 ноября 2024, 04:40 1
ВИДЕО. Свитолина зашла в холодильник с температурой -120 градусов
ВИДЕО. Свитолина зашла в холодильник с температурой -120 градусов

Элина рассказала про секреты восстановления спортсменов

«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Футбол | 08 ноября 2024, 09:42 12
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду

Главным виновником поражения от «Ференцвароша» считают Владислава Дубинчака

Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Футбол | 07.11.2024, 17:25
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Футбол | 07.11.2024, 23:55
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2024, 12:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 76
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 10
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем