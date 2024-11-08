Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) узнала соперницу в четвертьфинале турнира WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/4 финала украинка выйдет на корт против 570-й ракетки мира Карины Миллер из США. Карина в Мидленде добыла две победы: над Джейми Лоб (4:6, 7:6 (7:4), 6:1) и 9-й сеяной Полиной Кудерметовой (6:2, 2:6, 7:6 (10:8)).

У Полины, которая является младшей сестрой Вероники Кудерметовой, Миллер отыграла 4 матчбола на тай-брейке решающей партии, а в третьем сете изначально ушла со счета 3:5.

Ранее Цуренко и Миллер между собой не играли. Их встреча запланирована в ночь на 9 ноября, ориентировочное время начала – 02:00 по Киеву.

Цуренко в Мидленде одолела Тамару Зиданшек (6:2, 6:2) и Жиль Тайхманн (7:5, 7:5).

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