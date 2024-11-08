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  4. Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
WTA
08 ноября 2024, 13:23 |
410
1

Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки

В 1/4 финала соревнований в Мидленде Леся выйдет на корт против Карины Миллер

08 ноября 2024, 13:23 |
410
1
Цуренко за выход в полуфинал турнира в США сыграет против 570-й ракетки
ITF. Карина Миллер

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) узнала соперницу в четвертьфинале турнира WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/4 финала украинка выйдет на корт против 570-й ракетки мира Карины Миллер из США. Карина в Мидленде добыла две победы: над Джейми Лоб (4:6, 7:6 (7:4), 6:1) и 9-й сеяной Полиной Кудерметовой (6:2, 2:6, 7:6 (10:8)).

У Полины, которая является младшей сестрой Вероники Кудерметовой, Миллер отыграла 4 матчбола на тай-брейке решающей партии, а в третьем сете изначально ушла со счета 3:5.

Ранее Цуренко и Миллер между собой не играли. Их встреча запланирована в ночь на 9 ноября, ориентировочное время начала – 02:00 по Киеву.

Цуренко в Мидленде одолела Тамару Зиданшек (6:2, 6:2) и Жиль Тайхманн (7:5, 7:5).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Якщо Леся випадково виявиться здоровою... ;)
Цю Каріну Міллер 2 тижні тому закопала Лопата у чвертьфіналі майже "внутрішньо університетського" турніру, який вона так блискуче виграла, зокрема, граючи проти кількох діаспорянок. Каріна народилася вже у Штатах, але про її походження мало відомо, можливо навіть і з України.
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