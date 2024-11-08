07.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Лига конференций08 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:56
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ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0. Таловеров не помог. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций
08 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:56
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В четверг, 7 ноября, прошли матчи третьего тура Лиги конференций.
Клуб из Австрии Ласк на своем поле встретился с бельгийским «Серкль Брюгге».
Поединок оказался безголевым – 0:0. Украинец Максим Таловеров сыграл всего 15 заключительных минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЛАСК – «Серкль Брюгге» – 0:0
Видеообзор матча
События матча
45’
Кевен Данке (Серкль Брюгге) получает красную карточку.
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