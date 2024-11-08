ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0. Таловеров не помог. Видеообзор матча

В четверг, 7 ноября, прошли матчи третьего тура Лиги конференций.

Клуб из Австрии Ласк на своем поле встретился с бельгийским «Серкль Брюгге».

Поединок оказался безголевым – 0:0. Украинец Максим Таловеров сыграл всего 15 заключительных минут.

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ЛАСК – «Серкль Брюгге» – 0:0

Видеообзор матча