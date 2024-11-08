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  4. ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0. Таловеров не помог. Видеообзор матча
Лига конференций
ЛАСК
07.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Серкль Брюгге
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Лига конференций
08 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:56
16
0

ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0. Таловеров не помог. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций

08 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:56
16
0
ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0. Таловеров не помог. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, прошли матчи третьего тура Лиги конференций.

Клуб из Австрии Ласк на своем поле встретился с бельгийским «Серкль Брюгге».

Поединок оказался безголевым – 0:0. Украинец Максим Таловеров сыграл всего 15 заключительных минут.

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ЛАСК – «Серкль Брюгге» – 0:0

Видеообзор матча

События матча

45’
Кевен Данке (Серкль Брюгге) получает красную карточку.
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ЛАСК Серкль Брюгге Лига конференций Максим Таловеров видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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