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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:11
296
0

Недовольны судейством. Оболонь поддержала инициативу Полесья

Коллектив хочет провести встречу с главой арбитров УАФ

09 ноября 2024, 11:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 12:11
296
0
Недовольны судейством. Оболонь поддержала инициативу Полесья
ФК Оболонь

Киевский клуб «Оболонь» поддержал инициативу житомирского «Полесья» провести встречу с главой арбитров УАФ по судейству в УПЛ.

Коллектив стал вторым клубом, поддержавшим идею. До этого положительно отозвался о возможной встрече ровенский «Верес».

Официальное заявление клуба «Оболонь» Киев

В последнее время украинский футбол часто становился объектом изучения скандальных ситуаций. Очередной тур украинской Премьер-лиги не стал исключением из этого неприятного правила. Произошедшее на стадионе КСК «Ника» граничит с преступной предвзятостью, позволяющей влиять на ход соревнований: неназначенный судьей Шандором пенальти в конце матча между «Александрией» и Полесьем» это не просто отобранное очко у «Полесья», но и при определенных обстоятельствах. может повлиять на окончательное положение команд по окончании Чемпионата. Вполне оправдано возмущение ФК «Полесье» и их болельщиков. Однако заверение нового руководства УАФ футбольному сообществу Украины в изменении подхода к судейству вместе с заменой руководства Комитета арбитров УАФ не внесло в процесс судейства никаких изменений. И с каждым туром надежды на наведение порядка в судейском корпусе оставляют и участников соревнований и болельщиков. На фоне участившихся скандалов, связанных с украинскими судьями, доверие к арбитрам не имеет место у общества.

Футбольный клуб «Оболонь» на собственном опыте почувствовал руку «нечистоплотных» судей, творящих на поле свою историю. Мы неоднократно обращались к руководству Комитета арбитров УАФ с просьбой не назначать на матчи с участием нашей команды определенных арбитров, замеченных в предвзятом судействе. Однако наши просьбы проходили мимо ушей соответствующих руководителей.

Со своей стороны футбольный клуб «Оболонь» всячески поддерживает требование ФК «Полесье» провести очную встречу с Председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной МОНЗУЛЬ и консультантом по арбитражу УАФ Николой РИЦЦОЛИ для возможности задать прямые вопросы по ситуации в украинском футболе.

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Опубликованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Оболонь
Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судейство Катерина Монзуль Никола Риццоли Полесье Житомир Верес Ровно
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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