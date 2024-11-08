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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:30
202
0

Верес поддержал Полесье по судейству. Требуют диалога с Монзуль и Риццоли

Клуб из Ровно призывает Комитет арбитров УАФ к большей открытости

08 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 23:30
202
0
Верес поддержал Полесье по судейству. Требуют диалога с Монзуль и Риццоли
ФК Верес

Клуб Верес Ровно обнародовал заявление, поддержав идею проведения встречи клубов с главой Комитета арбитров УАФ по вопросу судейству в УПЛ.

Официальное заявление клуба Верес Ровно

Ровенский Верес поддерживает инициированное житомирским Полесьем требование о проведении встречи представителей клубов Украинской Премьер-лиги с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николаю Риццоли для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей.

Мы призываем Комитет арбитров УАФ к большей открытости. А именно: обнародование стенограмм обсуждения спорных эпизодов игры между главным арбитром и бригадами VAR, введение рейтинга арбитров (с возможностью премирования лучших и применения санкций к худшим), а также организацию работы единого центра VAR (как это работает в чемпионатах стран ЕС).

Мы убеждены, что такие шаги увеличат доверие к арбитрам и положительно повлияют на качественную конкуренцию в чемпионате.

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Верес Ровно Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Катерина Монзуль Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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