Верес поддержал Полесье по судейству. Требуют диалога с Монзуль и Риццоли
Клуб из Ровно призывает Комитет арбитров УАФ к большей открытости
Клуб Верес Ровно обнародовал заявление, поддержав идею проведения встречи клубов с главой Комитета арбитров УАФ по вопросу судейству в УПЛ.
Официальное заявление клуба Верес Ровно
Ровенский Верес поддерживает инициированное житомирским Полесьем требование о проведении встречи представителей клубов Украинской Премьер-лиги с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николаю Риццоли для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей.
Мы призываем Комитет арбитров УАФ к большей открытости. А именно: обнародование стенограмм обсуждения спорных эпизодов игры между главным арбитром и бригадами VAR, введение рейтинга арбитров (с возможностью премирования лучших и применения санкций к худшим), а также организацию работы единого центра VAR (как это работает в чемпионатах стран ЕС).
Мы убеждены, что такие шаги увеличат доверие к арбитрам и положительно повлияют на качественную конкуренцию в чемпионате.
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