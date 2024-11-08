Верес поддержал Полесье по судейству. Требуют диалога с Монзуль и Риццоли

Клуб Верес Ровно обнародовал заявление, поддержав идею проведения встречи клубов с главой Комитета арбитров УАФ по вопросу судейству в УПЛ.

Официальное заявление клуба Верес Ровно

Ровенский Верес поддерживает инициированное житомирским Полесьем требование о проведении встречи представителей клубов Украинской Премьер-лиги с председателем Комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль и консультантом по арбитражу УАФ Николаю Риццоли для прямого и открытого диалога по качеству арбитража футбольных матчей.

Мы призываем Комитет арбитров УАФ к большей открытости. А именно: обнародование стенограмм обсуждения спорных эпизодов игры между главным арбитром и бригадами VAR, введение рейтинга арбитров (с возможностью премирования лучших и применения санкций к худшим), а также организацию работы единого центра VAR (как это работает в чемпионатах стран ЕС).

Мы убеждены, что такие шаги увеличат доверие к арбитрам и положительно повлияют на качественную конкуренцию в чемпионате.