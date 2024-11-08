Дал отдохнуть? Юрич объяснил, почему Довбик не вышел в старте на матч ЛЕ
Тренер «Ромы» решил уберечь украинца перед следующим туром Серии А
Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич рассказал, почему не выпустил Артема Довбика в стартовом составе на матч Лиги Европы против «Юниона Сен-Жилуаз» (1:1)
«Я бы хотел, чтобы он сыграл против «Болоньи». Мы знаем, что две игры за такое короткое время утомляют. Мы рискуем нанести ущерб, поэтому, обдумав все, я думаю, что это был правильный выбор», – сказал Юрич.
Украинский нападающий вышел на поле во втором тайме – на 55 минуте. Однако результативными действиями Артем отличится не сумел.
Дальше «Рома» проведет домашний поединок против «Болоньи» в рамках Серии А. Игра состоится 10 ноября, старт в 16:00.
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