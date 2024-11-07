Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Италия
07 ноября 2024, 22:34 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:37
581
0

Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки

Артем начал этот матч на скамейке запасных

07 ноября 2024, 22:34 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:37
581
0
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Волки» сыграли вничью 1:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил Артему за матч оценку 6.3 балла.

Героем поединка стал Кевин Макаллистер из клуба «Юнион Сен-Жилуаз», который своим голом спас бельгийцев от поражения. Он получил от WhoScored оценку 8.1 бал.

Оценки матча Юнион Сен-Жилуаз Рома от WhoScored

По теме:
Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем
Результаты Лиги Европы. Камбек Ниццы, фиаско Тоттенхэма, ничья для Довбика
WhoScored Рома Рим Лига Европы Артем Довбик Юнион Сен-Жилуаз оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 00:31 3
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024

Арина Соболенко и Чжэн Циньвень заняли первое и второе место в квартете соответственно

Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа
Футбол | 07 ноября 2024, 21:02 3
Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа
Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа

Украинец начнет игру в стартовом составе

На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Футбол | 07.11.2024, 15:01
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Футбол | 07.11.2024, 11:33
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 4
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем