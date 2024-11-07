Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Артем начал этот матч на скамейке запасных
В четверг, 7 ноября, прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».
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Матч прошел на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Волки» сыграли вничью 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил Артему за матч оценку 6.3 балла.
Героем поединка стал Кевин Макаллистер из клуба «Юнион Сен-Жилуаз», который своим голом спас бельгийцев от поражения. Он получил от WhoScored оценку 8.1 бал.
Оценки матча Юнион Сен-Жилуаз – Рома от WhoScored
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