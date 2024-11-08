Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Хоффенхайм
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 ноября 2024, 09:51 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:54
133
0

Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы

08 ноября 2024, 09:51 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:54
133
0
Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.

Французский «Лион» приехал в гости к немецкому «Хоффенхайму».

В первом тайме на табло виднелись унылые нули. Голевая феерия случилась во второй половине встречи. Команды забили по два мяча, однако сильнейшего не определили. Финальный счет – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Хоффенхайм» – «Лион» – 2:2

Голы: Гендре, 47, Тохумджу, 90+6 – Абнер, 66, Ляказетт, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Умут Тохумджу (Хоффенхайм).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Абнер (Лион).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Валантен Жандре (Хоффенхайм).
По теме:
«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча
Хоффенхайм Лион Лига Европы видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 19:01 3
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024
Крейчикова переиграла Гофф на Итоговом турнире WTA 2024

Барбора одолела Коко в двух сетах в матче последнего тура Оранжевой группы

ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
Футбол | 08 ноября 2024, 08:50 9
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Ференцвароша»

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2024, 01:11
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
Футбол | 08.11.2024, 09:23
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08.11.2024, 08:25
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 26
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем