Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.

Французский «Лион» приехал в гости к немецкому «Хоффенхайму».

В первом тайме на табло виднелись унылые нули. Голевая феерия случилась во второй половине встречи. Команды забили по два мяча, однако сильнейшего не определили. Финальный счет – 2:2.

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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Хоффенхайм» – «Лион» – 2:2

Голы: Гендре, 47, Тохумджу, 90+6 – Абнер, 66, Ляказетт, 90+3

Видео голов и обзор матча