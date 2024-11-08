Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча
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В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы-2024/25.
Французский «Лион» приехал в гости к немецкому «Хоффенхайму».
В первом тайме на табло виднелись унылые нули. Голевая феерия случилась во второй половине встречи. Команды забили по два мяча, однако сильнейшего не определили. Финальный счет – 2:2.
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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
«Хоффенхайм» – «Лион» – 2:2
Голы: Гендре, 47, Тохумджу, 90+6 – Абнер, 66, Ляказетт, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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