АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1. Неожиданная победа. Видео голов и обзор

7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».

Кипрский «АПОЭЛ» сделал все возможное, чтобы одержать победу в этом матче.

В первом тайме Анастасиос Донис и Дэвид Абанга неожиданно вывели свою команду вперед, сделав счет 2:0 после первого тайма.

Второй тайм прошел под контролем «Фиорентины», но итальянская команда смогла отыграть лишь один гол.

Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября

«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1

Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.

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