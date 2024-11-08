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Лига конференций
АПОЭЛ
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Лига конференций
08 ноября 2024, 05:50 | Обновлено 08 ноября 2024, 06:11
48
0

АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1. Неожиданная победа. Видео голов и обзор

Итальянский клуб надеялся на совсем другой результат

08 ноября 2024, 05:50 | Обновлено 08 ноября 2024, 06:11
48
0
АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1. Неожиданная победа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».

Кипрский «АПОЭЛ» сделал все возможное, чтобы одержать победу в этом матче.

В первом тайме Анастасиос Донис и Дэвид Абанга неожиданно вывели свою команду вперед, сделав счет 2:0 после первого тайма.

Второй тайм прошел под контролем «Фиорентины», но итальянская команда смогла отыграть лишь один гол.

Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября

«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1

Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Фиорентина).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Абагна (АПОЭЛ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Донис (АПОЭЛ).
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Лига конференций АПОЭЛ Фиорентина видео голов и обзор Жонатан Иконе
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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