АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1. Неожиданная победа. Видео голов и обзор
Итальянский клуб надеялся на совсем другой результат
7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».
Кипрский «АПОЭЛ» сделал все возможное, чтобы одержать победу в этом матче.
В первом тайме Анастасиос Донис и Дэвид Абанга неожиданно вывели свою команду вперед, сделав счет 2:0 после первого тайма.
Второй тайм прошел под контролем «Фиорентины», но итальянская команда смогла отыграть лишь один гол.
Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября
«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1
Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.
Видео голов и обзор матча
События матча
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