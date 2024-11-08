Фиалки завяли на Кипре. АПОЭЛЬ одержал победу над Фиорентиной

7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».

Киприотам не давали много шансов на победу, ведь «Фиорентину» считали безоговорочным фаворитом.

Так и было в начале матча. За первые 10 минут «фиалки» могли забить как минимум дважды, но сперва «АПОЭЛу» откровенно везло, а затем команда начала удивлять.

На 37-й минуте Анастасиос Донис открыл счет, а на 45+1-й Дэвид Абанга удвоил преимущество кипрской команды.

Второй тайм прошел под контролем итальянцев, но единственное, что им удалось - забить гол престижа на 74-й минуте. Отличился Жонатан Иконе.

Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября

«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1

Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.