Фиалки завяли на Кипре. АПОЭЛЬ одержал победу над Фиорентиной
Итальянцы сенсационно уступили на выезде
7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».
Киприотам не давали много шансов на победу, ведь «Фиорентину» считали безоговорочным фаворитом.
Так и было в начале матча. За первые 10 минут «фиалки» могли забить как минимум дважды, но сперва «АПОЭЛу» откровенно везло, а затем команда начала удивлять.
На 37-й минуте Анастасиос Донис открыл счет, а на 45+1-й Дэвид Абанга удвоил преимущество кипрской команды.
Второй тайм прошел под контролем итальянцев, но единственное, что им удалось - забить гол престижа на 74-й минуте. Отличился Жонатан Иконе.
Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября
«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1
Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.
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