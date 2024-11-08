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Лига конференций
АПОЭЛ
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Лига конференций
08 ноября 2024, 01:17 |
39
0

Фиалки завяли на Кипре. АПОЭЛЬ одержал победу над Фиорентиной

Итальянцы сенсационно уступили на выезде

08 ноября 2024, 01:17 |
39
0
Фиалки завяли на Кипре. АПОЭЛЬ одержал победу над Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября на Кипре в рамках 3-го тура Лиги конференций встретились «АПОЭЛ» и «Фиорентина».

Киприотам не давали много шансов на победу, ведь «Фиорентину» считали безоговорочным фаворитом.

Так и было в начале матча. За первые 10 минут «фиалки» могли забить как минимум дважды, но сперва «АПОЭЛу» откровенно везло, а затем команда начала удивлять.

На 37-й минуте Анастасиос Донис открыл счет, а на 45+1-й Дэвид Абанга удвоил преимущество кипрской команды.

Второй тайм прошел под контролем итальянцев, но единственное, что им удалось - забить гол престижа на 74-й минуте. Отличился Жонатан Иконе.

Лига конференций. 3-й тур. 7 ноября

«АПОЭЛ» (Кипр) – «Фиорентина» (Италия) – 2:1

Голы: Донис, 37, Абанга, 45+1 - Иконе, 74.

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Лига конференций АПОЭЛ Фиорентина Майкл Кайоде Жонатан Иконе
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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