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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
07.11.2024 16:30 – FT 2 : 0
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
08 ноября 2024, 05:27 |
104
0

Победили Аль-Орубу. Аль-Иттихад вырвался в лидеры чемпионата

В Саудовской Аравии сыграны матчи 10-го тура

08 ноября 2024, 05:27 |
104
0
Победили Аль-Орубу. Аль-Иттихад вырвался в лидеры чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

7 листопада були зіграні 3 матчі 10-го туру Професійної ліги Саудвіської Аравії.

Аль-Іттахад зустрічався на виїзді з Аль-Орубою. Перші боряться в чемпіонаті за високі місця, а от що стосується господарів поля, то вони скоріш будуть задоволені серединою турнірної таблиці.

Гравці Аль-Іттіхаду змогли забити по одному голу в кожному із таймів. У першій половині матчу забив Салех Аль-Шехрі, а у другій реалізував пенальті Стівен бергвенй.

Аль-Кадісія здобула перемогу над Аль-Фейха, а Аль-Шабаб на полі суперника здолав команду Аль-Холуд.

Саудовская Аравия. Профессиональная лига. 10-й тур

Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Аль Аммар, 4, Обамеянг, 44.

Аль-Холуд – Аль-Шабаб – 0:2

Голы: Хамдалла, 58, 75.

Аль-Оруба – Аль-Иттихад – 0:2

Голы: Аль-Шехри, 25, Бергвейн, 52.

Видео голов и обзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Турки аль-Аммар (Аль-Кадисия).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Аль-Фейха Аль-Холуд Аль-Шабаб Аль-Оруба Аль-Иттихад Джидда
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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