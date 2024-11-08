Победили Аль-Орубу. Аль-Иттихад вырвался в лидеры чемпионата

7 листопада були зіграні 3 матчі 10-го туру Професійної ліги Саудвіської Аравії.

Аль-Іттахад зустрічався на виїзді з Аль-Орубою. Перші боряться в чемпіонаті за високі місця, а от що стосується господарів поля, то вони скоріш будуть задоволені серединою турнірної таблиці.

Гравці Аль-Іттіхаду змогли забити по одному голу в кожному із таймів. У першій половині матчу забив Салех Аль-Шехрі, а у другій реалізував пенальті Стівен бергвенй.

Аль-Кадісія здобула перемогу над Аль-Фейха, а Аль-Шабаб на полі суперника здолав команду Аль-Холуд.

Саудовская Аравия. Профессиональная лига. 10-й тур

Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Аль Аммар, 4, Обамеянг, 44.

Аль-Холуд – Аль-Шабаб – 0:2

Голы: Хамдалла, 58, 75.

Аль-Оруба – Аль-Иттихад – 0:2

Голы: Аль-Шехри, 25, Бергвейн, 52.

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