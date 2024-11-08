Победили Аль-Орубу. Аль-Иттихад вырвался в лидеры чемпионата
В Саудовской Аравии сыграны матчи 10-го тура
7 листопада були зіграні 3 матчі 10-го туру Професійної ліги Саудвіської Аравії.
Аль-Іттахад зустрічався на виїзді з Аль-Орубою. Перші боряться в чемпіонаті за високі місця, а от що стосується господарів поля, то вони скоріш будуть задоволені серединою турнірної таблиці.
Гравці Аль-Іттіхаду змогли забити по одному голу в кожному із таймів. У першій половині матчу забив Салех Аль-Шехрі, а у другій реалізував пенальті Стівен бергвенй.
Аль-Кадісія здобула перемогу над Аль-Фейха, а Аль-Шабаб на полі суперника здолав команду Аль-Холуд.
Саудовская Аравия. Профессиональная лига. 10-й тур
Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 2:0
Голы: Аль Аммар, 4, Обамеянг, 44.
Аль-Холуд – Аль-Шабаб – 0:2
Голы: Хамдалла, 58, 75.
Аль-Оруба – Аль-Иттихад – 0:2
Голы: Аль-Шехри, 25, Бергвейн, 52.
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил отличился на 39-й минуте
Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»