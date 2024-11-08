Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Первый тайм в конце концов стоил нам игры»

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом» (3:2). Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение своей команды:

«Мы ждали тяжелой игры. Очевидно, они были в хорошей форме весь год и не проигрывали дома, и я думал, что игра была такой, как ожидалось. У них несколько опасных игроков, и вам нужно контролировать игру с помощью мяча. Я думаю, что первый тайм в конце концов стоил нам игры».

Этот матч стал первым поражением для «Тоттенхэма» в Лиге Европы. На данный момент «шпоры», имея в своем активе 9 очков, занимают 7-ю позицию.