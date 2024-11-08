Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Первый тайм в конце концов стоил нам игры»
Наставник «Тоттенхэма» высказался о поражении в матче Лиги Европы
Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом» (3:2). Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение своей команды:
«Мы ждали тяжелой игры. Очевидно, они были в хорошей форме весь год и не проигрывали дома, и я думал, что игра была такой, как ожидалось. У них несколько опасных игроков, и вам нужно контролировать игру с помощью мяча. Я думаю, что первый тайм в конце концов стоил нам игры».
Этот матч стал первым поражением для «Тоттенхэма» в Лиге Европы. На данный момент «шпоры», имея в своем активе 9 очков, занимают 7-ю позицию.
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