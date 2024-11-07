Известны сроки отсутствия Неймара. На сколько выбыл бразилец?
Игрок «Аль-Хиляля» пропустит от четырех до шести недель
Бразильский нападающий команды «Аль-Хиляль» Неймар пробудет в лазатере клуба от четырех до шести недель. Игрок повредил бедро в матче Лиги чемпионов Азии.
Как сообщает официальный сайт клуба, спортсмен прошел медицинское обследование и в ближайшее время отправится на лечебные курсы.
Напомним, что бразилец получил повреждение в матче против «Эстегляль» (3:0). Игрок вышел на замену на 58-й минуте встречи, однако на 87-й минуте был вынужден покинуть поле из-за боли в бедре.
До этого матча Неймар на протяжении 12 месяцев отсутствовал в составе клуба. Причиной тому является тяжелая травма колена.
🔹 Neymar undergoes scans pic.twitter.com/Gt7T4GxvKh— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если не сейчас побеждать, то когда?
Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени