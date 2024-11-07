Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны сроки отсутствия Неймара. На сколько выбыл бразилец?
Саудовская Аравия
07 ноября 2024, 09:28 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:33
384
1

Известны сроки отсутствия Неймара. На сколько выбыл бразилец?

Игрок «Аль-Хиляля» пропустит от четырех до шести недель

07 ноября 2024, 09:28 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:33
384
1
Известны сроки отсутствия Неймара. На сколько выбыл бразилец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий команды «Аль-Хиляль» Неймар пробудет в лазатере клуба от четырех до шести недель. Игрок повредил бедро в матче Лиги чемпионов Азии.

Как сообщает официальный сайт клуба, спортсмен прошел медицинское обследование и в ближайшее время отправится на лечебные курсы.

Напомним, что бразилец получил повреждение в матче против «Эстегляль» (3:0). Игрок вышел на замену на 58-й минуте встречи, однако на 87-й минуте был вынужден покинуть поле из-за боли в бедре.

До этого матча Неймар на протяжении 12 месяцев отсутствовал в составе клуба. Причиной тому является тяжелая травма колена.

По теме:
Что произошло? В Жироне недовольны решением Реброва по Цыганкову
ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
ОФИЦИАЛЬНО. Креспо после фиаско в ЛЧ Азии уволен из экс-команды Реброва
Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига чемпионов Азии Эстегляль травма
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 07 ноября 2024, 08:40 11
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Если не сейчас побеждать, то когда?

Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07 ноября 2024, 07:48 6
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?

Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени

И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Футбол | 06.11.2024, 14:15
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 00:31
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
Футбол | 07.11.2024, 09:31
«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
«Его тяжело остановить». Защитник Челси – о противостоянии с Мудриком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Неймар вже може відновлюватися скільки хоче. «Аль-Хіляль» розірве контракт після Нового року, його і так не планують включати в заявку на другу половину сезону. Певно, виплатять якусь компенсацію за дострокове розірвання контракту. Чувак заробив сотні мільйонів доларів на халявку. Помилуй Бог інші команди від цього "ігруна". Нехай шпілить покер далі.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
07.11.2024, 05:29 1
Теннис
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 46
Футбол
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 2
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем