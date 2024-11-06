Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль не зарегистрирует Неймара на вторую половину сезона
Саудовская Аравия
06 ноября 2024, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:57
421
0

Аль-Хиляль не зарегистрирует Неймара на вторую половину сезона

Тренерский штаб не верит, что игрок сможет помочь команде

06 ноября 2024, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:57
421
0
Аль-Хиляль не зарегистрирует Неймара на вторую половину сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не сыграет в сезоне, даже если восстановится после новой травмы, которую он получил в последнем матче 4 ноября. В поединке 4-го тура Лиги чемпионов Азии против команды «Эстегляль» (3:0) Неймар вышел на поле на 58-й минуте, но травмировался уже на 87-й.

Руководство и тренерский штаб решили не включать Неймара в состав на вторую часть сезона, так как считают, что это место следует предоставить игроку, который сможет помочь команде.

По информации журналиста Валида Аль-Фаражи, клуб даже рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с игроком, который заканчивается летом 2025 года. Также сообщается, что Неймара могли бы продать в ближайшее трансферное окно, если бы он не получил травму.

Напомним, что Неймар получил травму всего во втором матче после того, как вылечил предыдущую.

По теме:
Лазарет Реала пополнился игроком сборной Франции. Что случилось?
Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года
Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года
Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль травма расторжение контракта
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу
Футбол | 06 ноября 2024, 16:54 0
Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу
Довбик останется без одноклубника? Игрок Ромы близок к уходу

Леандро Паредес в шаге от перехода в «Бока Хуниорс»

Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Футбол | 06 ноября 2024, 06:23 2
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити

Английский Ливерпуль возглавил гонку за титул после 4 подряд побед

Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Война | 06.11.2024, 10:10
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 54
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем