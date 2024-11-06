Аль-Хиляль не зарегистрирует Неймара на вторую половину сезона

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар не сыграет в сезоне, даже если восстановится после новой травмы, которую он получил в последнем матче 4 ноября. В поединке 4-го тура Лиги чемпионов Азии против команды «Эстегляль» (3:0) Неймар вышел на поле на 58-й минуте, но травмировался уже на 87-й.

Руководство и тренерский штаб решили не включать Неймара в состав на вторую часть сезона, так как считают, что это место следует предоставить игроку, который сможет помочь команде.

По информации журналиста Валида Аль-Фаражи, клуб даже рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с игроком, который заканчивается летом 2025 года. Также сообщается, что Неймара могли бы продать в ближайшее трансферное окно, если бы он не получил травму.

Напомним, что Неймар получил травму всего во втором матче после того, как вылечил предыдущую.