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Лига конференций
Бетис
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Целе
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Лига конференций
08 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:32
39
0

Бетис – Целе – 2:1. Решающие последние минуты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций

08 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:32
39
0
Бетис – Целе – 2:1. Решающие последние минуты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялся матч третьего тура Лиги конференций между испанским «Бетисом» и словенский «Целе».

Поединок прошел в городе Севилья на стадионе «Бенито Вильямарин».

Противостояние команд закончилось минимальной победой испанского клуба – 2:1. На последних дополнительных минутах «Бетис» вырвал три очка в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября

«Бетис» «Целе» – 2:1

Голы: Натан, 75, Хуанми, 90+4 – Ньето, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанхо Ньето (Целе).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Натан (Бетис).
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Бетис Целе Лига конференций видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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