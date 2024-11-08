Бетис – Целе – 2:1. Решающие последние минуты. Видео голов и обзор матча

7 ноября состоялся матч третьего тура Лиги конференций между испанским «Бетисом» и словенский «Целе».

Поединок прошел в городе Севилья на стадионе «Бенито Вильямарин».

Противостояние команд закончилось минимальной победой испанского клуба – 2:1. На последних дополнительных минутах «Бетис» вырвал три очка в матче.

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Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября

«Бетис» – «Целе» – 2:1

Голы: Натан, 75, Хуанми, 90+4 – Ньето, 81

Видео голов и обзор матча