Бетис – Целе – 2:1. Решающие последние минуты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций
7 ноября состоялся матч третьего тура Лиги конференций между испанским «Бетисом» и словенский «Целе».
Поединок прошел в городе Севилья на стадионе «Бенито Вильямарин».
Противостояние команд закончилось минимальной победой испанского клуба – 2:1. На последних дополнительных минутах «Бетис» вырвал три очка в матче.
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Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября
«Бетис» – «Целе» – 2:1
Голы: Натан, 75, Хуанми, 90+4 – Ньето, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
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